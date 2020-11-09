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В Армении рядом с населенным пунктом Ерасх потерпел крушение российский вертолет Ми-24. В результате крушения погибло двое членов экипажа, один эвакуирован.

В Армении рядом с населенным пунктом Ерасх потерпел крушение российский вертолет Ми-24. Его сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса вне зоны военных действий, сообщили в минобороны России.

Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы в воздушном пространстве рядом с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан).

В результате крушения погибли двое членов экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

"Девятого ноября около 17.30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", - говорится в сообщении минобороны.

Командование 102-й российской военной базы ведет разбирательство, в котором устанавливает принадлежность стрелявших по вертолету, добавляется в сообщении. Армения окажет помощь в расследовании обстоятельств катастрофы, заявила Интерфаксу пресс-секретарь минобороны республики Шушан Степанян. "Армения всеми информационными и экспертными ресурсами окажет содействие с целью выяснения всех обстоятельств трагедии", - сказала Степанян.