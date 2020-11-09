Мартин Хельме - о вотуме недоверия: сегодня что-то сломалось внутри оппозиции

«Я думаю, что сегодня что-то сломалось внутри оппозиции. Неудивительно также, что трудно представить еще более запутанные и провальные действия, чем то, что делает Партия реформ во главе с Каей Каллас», - пишет Хельме в социальных сетях.

По мнению Хельме, недостатком является полная негибкость в реализации своих планов в политике. «Бедняжки планировали вотум недоверия Марту Хельме в течение нескольких недель и накатали текст, но когда лишились этой возможности, они не могли ничего изменить в своих планах, кроме как добавить две буквы к имени. Вы должны быть реформатором, чтобы поверить, что разницы нет», - говорит глава EKRE.

По словам Мартина Хельме, министр внутренних дел Март Хельме ушел в отставку, потому что для него есть вещи поважнее, чем должность министра. «Право выражать свое мнение ясно и прямо, верность истине было одним из них. Желание сохранить работу правительства, которое согласовало референдум о браке, ограничить иммиграцию путем изменения Закона об иностранцах, строительство границы и пограничная охрана и многое другое как в своей собственной сфере, так и во всей коалиции».

«Они потерпели еще одно поражение с вотумом недоверия, причина и содержание которого остались в значительной степени непонятными», - пишет Хельме, заявляя, что мотив у оппозиции один - неприкрытая жажда власти.

«В то же время они девальвировали вотум недоверия как парламентский политический инструмент и важнейшее оружие оппозиции. Какой по счету это был вотум недоверия? Который для меня, который для одного Хельме, который для этого правительства? В чем была причина? Кто вообще это помнит?» - пишет он.