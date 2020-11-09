Лутсар: эффективность вакцины от коронавируса может вырасти больше 90%

Тот факт, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая Pfizer и BioNTech, имеет эффективность 90%, очень хорошая новость, и можно ожидать, что ее эффективность даже повысится, считает профессор вирусологии Ирья Лутсар, передает Rus.ERR.
По словам Лутсар, ей не стыдно признать, что она была не права, когда говорила, что разрабатывается вакцина, которая, вероятно, обеспечит 50-процентную защиту.
"Если она сейчас показывает, что эффективна на 90%, то очень трудно поверить, что ситуация станет намного хуже. Скорее, она может стать лучше", - прокомментировала Лутсар ERR сообщение о вакцине Pfizer, которая была протестирована на более чем 43 500 человек.
Она пояснила, что компании планируют в конце ноября обратиться как в американские, так и в европейские лечебные департаменты за разрешением на дальнейшее распространение вакцины.