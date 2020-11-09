Лутсар: эффективность вакцины от коронавируса может вырасти больше 90%

По словам Лутсар, ей не стыдно признать, что она была не права, когда говорила, что разрабатывается вакцина, которая, вероятно, обеспечит 50-процентную защиту.

"Если она сейчас показывает, что эффективна на 90%, то очень трудно поверить, что ситуация станет намного хуже. Скорее, она может стать лучше", - прокомментировала Лутсар ERR сообщение о вакцине Pfizer, которая была протестирована на более чем 43 500 человек.