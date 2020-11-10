Касса по безработице: при черном сценарии можно взять кредит и повысить налоги

Тему прокомментировал в студии Postimees председатель совета Кассы страхования от безработицы Пеэп Петерсон.

Фрагмент беседы:

– Готова ли Касса страхования от безработицы к черному сценарию? Просчитана ли максимальная нагрузка на бюджет?

– Уже весной было очевидно, что впереди экономический кризис. Мы сразу стали анализировать самые черные прогнозы, в том числе с оглядкой на банковский кризис десятилетней давности. Оттуда же появились цифры, указывающие на то, что безработица может увеличиться до ста тысяч?

– Хватит ли у Кассы средств в случае роста безработицы с 50 000 до 100 000?

– Денег хватит. Мы много лет копили резервы, к весне там был один миллиард евро. Это помогло выплатить предприятиям компенсации по зарплате и сохранить много рабочих мест. Из резервов было потрачено почти 300 миллионов евро.

Самый черный прогноз о том, что уже к осени в Эстонии будет 100 тысяч безработных, не сбылся. Так что средства остались. 4

Однако мы точно можем сказать, что повторения выплат компенсаций по зарплатам не будет, если экономика будет падать такими же темпами, как в марте-апреле.

Один из вариантов – взять кредит в фонде Евросоюза при поддержке правительства. Этот вариант может обсуждаться только в случае нового локдауна. Второй вариант – менять законы. Например, собирать больше налогов.

Десять лет назад во время банковского кризиса пришлось повысить налог от безработицы. Сейчас мы этого делать не хотим, но этот вариант не исключен. Он может быть реализован лишь в крайнем случае. 4

Сейчас очевидно, что денег должно хватить на два-три года.

Подробности в повторе!

Студия Postimees: кто и как будет расхлебывать последствия ограничений? ФОТО: Remo Tõnismäe/