Вт, 10.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг
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  • Студия Postimees: кто и как будет расхлебывать последствия ограничений?

Студия Postimees: кто и как будет расхлебывать последствия ограничений?
15:00

Правительство готовится объявить о новых ограничениях, а компании начинают готовиться к новым сокращениям. Выдержит ли Касса страхования от безработицы растущую нагрузку во время эпидемии коронавируса?

Тему прокомментирует в студии Postimees председатель совета Кассы страхования от безработицы Пеэп Петерсон. Смотрите прямой эфир в 15:00!

  • Просчитана ли максимальная нагрузка на Кассу при черном сценарии?
  • Хватит ли в бюджете средств при росте безработицы с 50 000 до 100 000? 
  • Как быстро возможно возродить схему выплаты компенсаций по заработной плате?
  • Насколько ужесточатся условия получения компенсаций? 
  • Какие отрасли пострадали не меньше, чем туристический и судоходный бизнес?
  • Кому могут достаться резервы Кассы?
  • Трудоустроены ли сокращенные весной работники сферы обслуживания?

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