Студия Postimees: кто и как будет расхлебывать последствия ограничений?
Правительство готовится объявить о новых ограничениях, а компании начинают готовиться к новым сокращениям. Выдержит ли Касса страхования от безработицы растущую нагрузку во время эпидемии коронавируса?
Тему прокомментирует в студии Postimees председатель совета Кассы страхования от безработицы Пеэп Петерсон. Смотрите прямой эфир в 15:00!
- Просчитана ли максимальная нагрузка на Кассу при черном сценарии?
- Хватит ли в бюджете средств при росте безработицы с 50 000 до 100 000?
- Как быстро возможно возродить схему выплаты компенсаций по заработной плате?
- Насколько ужесточатся условия получения компенсаций?
- Какие отрасли пострадали не меньше, чем туристический и судоходный бизнес?
- Кому могут достаться резервы Кассы?
- Трудоустроены ли сокращенные весной работники сферы обслуживания?