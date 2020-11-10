Распространение вируса в Вируской тюрьме началось с группы изучения языка

По состоянию на вчерашний день в Вируской тюрьме коронавирус выявлен у 192 заключенных, трое из которых уже освободились. Наблюдением за ними в дальнейшем занимается Департамент здоровья. Из оставшихся 189 зараженных трое находятся в больнице, откуда после выздоровления вернутся в тюрьму для дальнейшего отбытия наказания. В конце августа и в начале сентября коронавирус был выявлен и у трех работников Вируской тюрьмы. «Проба канализационных вод показала вирус после того, как его уже обнаружили у работников. После этого вирус исчез из проб канализационных вод на две недели, и когда теперь в конце октября мы узнали об одном зараженном преподавателе и первых зараженных заключенных, появилась и информация о новых пробах, в которых снова появились показатели вируса», - сказал Кама Postimees.