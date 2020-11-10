Распространение вируса в Вируской тюрьме началось с группы изучения языка

Из-за волны распространения Covid-19 начали распространяться слухи, что вирус обнаружили по пробам, взятым из канализации, а согласно одной из теорий заговора, коронавирус распространяется через вентиляцию. По словам вице-канцлера по вопросам тюрем Министерства юстиции Прийта Кама, все эти разговоры действительности не отвечают, пишет Postimees.
По состоянию на вчерашний день в Вируской тюрьме коронавирус выявлен у 192 заключенных, трое из которых уже освободились. Наблюдением за ними в дальнейшем занимается Департамент здоровья. Из оставшихся 189 зараженных трое находятся в больнице, откуда после выздоровления вернутся в тюрьму для дальнейшего отбытия наказания. В конце августа и в начале сентября коронавирус был выявлен и у трех работников Вируской тюрьмы. «Проба канализационных вод показала вирус после того, как его уже обнаружили у работников. После этого вирус исчез из проб канализационных вод на две недели, и когда теперь в конце октября мы узнали об одном зараженном преподавателе и первых зараженных заключенных, появилась и информация о новых пробах, в которых снова появились показатели вируса», - сказал Кама Postimees.
Издание получило сообщение, в котором утверждалось, что коронавирус распространяется в тюрьме через систему вентиляции. «Я слышал такие утверждения, но они больше распространялись весной, опираясь на мнение некоторых заключенных. Во-первых, мы не можем говорить о том, что в тюрьме имеется какая-то единая, пролегающая через всю тюрьму система вентиляции, поскольку учреждение состоит из нескольких зданий. И как описали принцип работы системы специалисты Riigi Kinnisvara AS, никакого обращения воздуха между помещениями нет», - объяснил вице-канцлер.
Он добавил: «Нынешняя ситуация с распространением вируса и у нас не вызвала никаких сомнений. Распространение коронавируса началось с группы изучения языка, в которой учились заключенные, размещенные в разных отделах тюрьмы. Содержащиеся в одном из отделений осужденные могут общаться друг с другом, и закон не позволяет в обычной ситуации держать их круглосуточно под замком в камере».