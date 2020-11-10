Сборная Эстонии по гандболу ушла в самоизоляцию

Союз гандбола Эстонии (EKL) в понедельник решил перевести на самоизоляцию всех членов сборной Эстонии и вспомогательный персонал в связи с поступившим от Союза гандбола Германии (DHB) сообщением, что результат теста на SARS-CoV-2, который сделал игрок участвовавшей в отборочном матче ЧЕ в Таллинне мужской сборной Германии, дал положительный результат.
«В DHB сообщили, что сделанный в Таллинне посла матча тест одного из игроков дал позитивный результат, но ответ поступил только в понедельник. Как и сборная Германии, все наши гандболисты сделали тест и у всех были отрицательные результаты», - сказала генсек EKL Пирье Орассон.
«Проконсультировавшись с департаментом здоровья, Союз гандбола Эстонии решил поначалу перевести всех членов нашей сборной — и игроков, и тренеров и вспомогательный персонал — в самоизоляцию. Уже упоминавшемуся немцу уже сделали новый тест, но его результат пока не поступил. Мы в любом случае собираемся в четверг вновь проверить членов нашей сборной», - сказала Орассон.
Сборная Эстонии сыграла с Германией в воскресенье и проиграла отборочный матч ЧЕ 2022 года со счетом 23:35. Матч прошел в спортхолле Kalev, зрителей на матч не впустили. В составе национальной сборной Эстонии 16 игроков из Эстонии, Финляндии, Швеции и Румынии.