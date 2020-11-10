Сборная Эстонии по гандболу ушла в самоизоляцию

«В DHB сообщили, что сделанный в Таллинне посла матча тест одного из игроков дал позитивный результат, но ответ поступил только в понедельник. Как и сборная Германии, все наши гандболисты сделали тест и у всех были отрицательные результаты», - сказала генсек EKL Пирье Орассон.

«Проконсультировавшись с департаментом здоровья, Союз гандбола Эстонии решил поначалу перевести всех членов нашей сборной — и игроков, и тренеров и вспомогательный персонал — в самоизоляцию. Уже упоминавшемуся немцу уже сделали новый тест, но его результат пока не поступил. Мы в любом случае собираемся в четверг вновь проверить членов нашей сборной», - сказала Орассон.