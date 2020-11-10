В ходе кампании Спасательному департаменту и полиции было передано около полусотни единиц огнестрельного оружия

"В ходе кампании мы собрали 17,5 кг взрывчатых веществ, из этого большая часть, 16 кг, на Сааремаа. Также было собрано 2,65 кг пороха, и половину этого нам передал один житель Харьюмаа", – рассказал руководитель Северо-Эстонской группы разминирования Райдо Таалманн.

Кроме этого, группы разминирования по всей Эстонии собрали 46 единиц пиротехники, 230 детонатора, одну противотанковую мину, одно учебное взрывное средство, две ручные гранаты, два снаряда, 49 единиц огнестрельного оружия, почти 31 000 патронов разного калибра, а также сигнальные ракеты, взрывпакеты, дробь и разные детали оружия.

По словам ведущего чиновника по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Рийты Прооса, во время компании сообщения о найденном оружии и боеприпасах в Центр тревоги поступали практически ежедневно.

"Хотя в общей сложности полиции было передано почти вдвое меньше оружия по сравнению с прошлогодней кампанией, кампания прошла успешно и это дает надежду, что незарегистрированного оружия дома у наших жителей скоро не останется", – сказала лейтенант полиции Рийта Прооса.

По словам Прооса, в прошлом году было несколько волнительных случаев, когда люди с опасными предметами приходили прямо в отделение полиции, к подходили к полицейским патрулям на улице или даже оставляли на автомобиле полиции.

"В этом году заметно, что информированность людей выросла, люди в большинстве звонили на 112 и сообщали о желании передать оружие или боеприпасы полиции, и случаи, когда кто-то приносил вещи самостоятельно, были единичными", – рассказала она.

"Например, в Тарту в полицию пришел мужчина с зенитным снарядом под мышкой. Чтобы принять находку безопасно, на место вызвали группу разминирования Спасательного департамента, сотрудники которой забрали и обезвредили снаряд", – привела пример Рийта Прооса.

Райдо Таалманн подчеркивает, что взрывчатка и содержащие взрывчатку предметы крайне опасны как для хранящих ее людей, так и для соседей, а в случае несчастья последствия могут быть крайне трагическими.

Целью проходившей во время всего октября кампании было уменьшить количество хранимых дома взрывоопасных веществ и незаконного оружия, а также напомнить, что добровольная передача их соответствующим службам не является наказуемой. То есть те люди, которые не успели сдать незаконное оружие в взрывчатку в ходе кампании, могут сделать это, не боясь наказания, в любое время. Но ни в коем случае нельзя приносить в полицию или Спасательный департамент опасные предметы или вещества самостоятельно. Надо позвонить на 112, сообщить свое точное месторасположение и передать сотруднику Центра тревоги всю информацию о предметах, которые вы желаете сдать.