Новые коронавирусные ограничения могут привести государство в суд

По словам министра социальных дел Танеля Кийка (Центристская партия), правительству требовалось время для анализа: «Мнений чаще всего больше, чем партий. У министерств и госучреждений тоже разное видение, как реализовывать ограничения и как их юридически применить. У нас, например, возник спор, кто должен вводить определенные ограничения: правительство, поставщик услуг или местное самоуправление?»

По данным Postimees, правительство обсуждает, например, введение обязательного ношения масок в закрытых помещениях, перевод школ на частичное дистанционное обучение и более жесткие, чем сейчас ограничения на проведение общественных мероприятий и ночную жизнь.

Но введение жестких ограничений устанавливает перед правительством рамки тот факт, что в отличие от весны сейчас в стране не действует чрезвычайное положение. «Юристы занимают отличную от Министерства юстиции и канцлера юстиции позицию. Главный вопрос заключается об обоснованности и необоснованности мер. Например, в случае домов попечения обязанность носить маски введена и с этим никто не спорит», - объяснил министр.

Кийк отметил, что в случае ограничений просто все не пройдет и вероятнее всего нужно учитывать вероятность возникновения правовых споров: «Естественно, остается вероятность того, что кто-то пожалуется в суд. К этому нужно быть готовыми».

К более масштабному переводу школ на дистанционное обучение министр относится скептически: «Правительство и научный совет считают, что учебный процесс должен в максимальном объеме происходить в контактной форме. Перевод на дистанционное обучение должен быть четко обоснован реальной опасностью заражения».

И председатель научного совета Ирья Лутсар не считает ограничение учебного процесса обоснованным: «Дети не являются основными переносчиками коронавируса, поэтому сейчас показаний к дистанционному обучению нет. Но учителя могли бы быть больше отделены, чтобы не находиться вместе с больших учительских комнатах, где близкими контактами могут стать 60 учителей».