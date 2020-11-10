Новые коронавирусные ограничения могут привести государство в суд

Распространение коронавируса в Эстонии день ото дня ставит рекорды – вчера 14-дневный показатель заражаемости на 100 000 жителей страны поднялся уже до отметки в 137. Сегодня правительство соберется, чтобы обсудить введение дополнительных ограничений, которые помогли бы притормозить все ускоряющееся распространение вируса. В прошлый четверг до новых ограничений не дошли, сегодня весьма вероятно, что дополнительные меры все же появятся, пишет Postimees.
По словам министра социальных дел Танеля Кийка (Центристская партия), правительству требовалось время для анализа: «Мнений чаще всего больше, чем партий. У министерств и госучреждений тоже разное видение, как реализовывать ограничения и как их юридически применить. У нас, например, возник спор, кто должен вводить определенные ограничения: правительство, поставщик услуг или местное самоуправление?»
По данным Postimees, правительство обсуждает, например, введение обязательного ношения масок в закрытых помещениях, перевод школ на частичное дистанционное обучение и более жесткие, чем сейчас ограничения на проведение общественных мероприятий и ночную жизнь.
Но введение жестких ограничений устанавливает перед правительством рамки тот факт, что в отличие от весны сейчас в стране не действует чрезвычайное положение. «Юристы занимают отличную от Министерства юстиции и канцлера юстиции позицию. Главный вопрос заключается об обоснованности и необоснованности мер. Например, в случае домов попечения обязанность носить маски введена и с этим никто не спорит», - объяснил министр.
Кийк отметил, что в случае ограничений просто все не пройдет и вероятнее всего нужно учитывать вероятность возникновения правовых споров: «Естественно, остается вероятность того, что кто-то пожалуется в суд. К этому нужно быть готовыми».
К более масштабному переводу школ на дистанционное обучение министр относится скептически: «Правительство и научный совет считают, что учебный процесс должен в максимальном объеме происходить в контактной форме. Перевод на дистанционное обучение должен быть четко обоснован реальной опасностью заражения».
И председатель научного совета Ирья Лутсар не считает ограничение учебного процесса обоснованным: «Дети не являются основными переносчиками коронавируса, поэтому сейчас показаний к дистанционному обучению нет. Но учителя могли бы быть больше отделены, чтобы не находиться вместе с больших учительских комнатах, где близкими контактами могут стать 60 учителей».
По ее словам, ввести дополнительные меры можно было бы уже на следующей неделе: «На прошлой неделе эти меры мы уже обсудили, но их почему-то не приняли. К счастью, за это время ситуация значительно не ухудшилась».