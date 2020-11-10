В долгах как в шелках: бывший работодатель требует с уволившегося работника 7000 евро

Главный герой очередного выпуска программы Kuuuurija - 46-летний Тарво, пять лет проработавший дояром на молочной ферме Nopri. После того, как он ушел с этой работы, за ним остался большой долг перед бывшим работодателем, с которым работник категорически не согласен.
Тарво - хуторянин до мозга костей: в пятилетнем возрасте воспитанный двумя деревенскими бабушками мальчик уже умел доить коров. Именно из любви к сельской работе Тарво всю жизнь зарабатывал свой хлеб именно работой дояра.
Однажды Тарво собрался с духом и отправился на одну из самых крупных ферм, чтобы предложить свою помощь. Ферма, которой он предложил свои рабочие руки - одна из самых известных в Эстонии молочных фабрик: Nopri Talumeierei. Здесь производят вкусные молочные продукты, такие как сыр, творожные кремы и т.д., которые хвалят по всей Эстонии.
Хутором управляет заслуженный фермер Тийт Нийло. По словам Тарво, владелец Nopri, у которого в то время в коровнике было почти 200 коров, был очень рад руке помощи.
По словам Тарво, владелец хутора искал работника, который мог мы проводить три доения в сутки, в том числе, по ночам.
Поскольку каждое доение длилось 5 часов, Тарво часто приходилось выходить на работу в половине третьего ночи. "Работал практически по 48 часов - если на два часа удавалось ноги вытянуть между доениями, уже хорошо", - рассказывает Тарво.
Тарво - настоящая рабочая лошадка: после долгих рабочих дней на хуторе Нопри, дома его ждало еще и личное стадо из почти тридцати голов, о которых ему также приходилось заботиться в одиночку.
Такой рабочий темп Тарво, по его собственным словам, выдерживал пять лет и восемь месяцев, после чего подорвал здоровье. за свой труд, как утверждает дояр, он получал минимальную зарплату - около 400 евро в месяц.
Но через два месяца после увольнения начальство подало на него в суд. Теперь за Тарво числятся большие долги и если он не выплатит их, то может остаться без своего имущества.
С какого-то момента процесс доения на ферме Nopri взяли на себя современные роботы, и хотя босс предложил Тарво перейти на новую работу - научиться использовать роботов - Тарво больше не принял предложение о работе. Последний рабочий день Тарво на хуторе Nopri был 10 августа 2018 года.
"Потом я пришел домой, два месяца провел дома. Я лежал и думал, что работал так долго, и мне нужно получить какие-то бумаги. Я пошел к господину Нийло, и он рассказал длинную красивую историю о перспективах и спросил, что я собираюсь делать дальше. Не помню, что я ему тогда ответил, но мне под нос положили бумаги, где в конце было написано, что трудовой договор расторгнут по собственному желанию работника", - говорит Тарво ведущей Kuuuurija Катрин Луст.
Тарво отказался подписывать этот документ. Он считает, что уходил не по своему желанию, а потому что роботы отняли у него работу.
"На следующий день я пошел в Кассу по безработице и выяснил, на каком основании был составлен документ. Там мне сказали, что бумаги составлены на основании такой-то статьи, что вы мол не имеете права вставать на учет, и не получите окончательного расчета. Тогда я пошел к юристу, и он сказал, что единственный вариант - комиссия по трудовым спорам", - продолжает рассказ дояр.
Юрист Тарво немедленно связался с представителем г-на Нийло, и Тарво на какое-то время показалось, что они как два односельчанина смогут урегулировать дело без комиссии по трудовым спорам.
Однако, как полному шоку Тарво, через два месяца Тийт Нийло подал на него в суд. Дело в том, что выясняется, что, поскольку Тарво держал стадо из тридцати голов крупного рогатого скота, он попросил владельца Nopri помочь с содержанием животных.
В частности, Нийло помог Тарво своей сельскохозяйственной техникой и людьми: они обработали землю и вспахали поле. При этом Тарво утверждает, что уже заплатил Нийло за полевые работы до последнего цента. Однако Нийло придерживается другого мнения.
Долг, который суд взыскал с Тарво, был передан судебному исполнителю для принудительного исполнения.
Владелец фермы Nopri говорит, что ему жаль, что своей историей Тарво разрушает дело всей его жизни, которое он выстраивал здесь, в Рыуге, фрагмент за фрагментом.
Он также утверждает, что Тарво уже пришел в Nopri на свою первую работу, буждучи недееспособным - неспроста это было его первое рабочее место за всю жизнь. "Норма рабочего времени не превышалась даже при работе в три смены", - уверяет Нийло, по словам которого, все это отражено в имеющихся у него графиках работы.
По словам хозяина фермы, доярам были предоставлены зоны отдыха и отдельные комнаты для ночных смен, и они соответствовали нормативам.
Наконец, владелец Nopri говорит, что во время работы на ферме Тарво получал отнюдь не минимальную заработную плату - только в 2017 году он уже получал 850 евро.
По словам Нийло, в течение пяти лет его ферма выполняла для Тарво различные сельскохозяйственные работы , кормила животных и, что наиболее важно, поставляла для мясного скота Тарво все корма, такие как сено, силос и солому. Кроме того, бывший начальниу выплатил за Тарво всевозможные долги, которые тот понес в связи с содержанием животных.
"Мы пытались найти для Тарво мирный вариант прекращения трудовых отношений. К сожалению, он сам этого не допустил", - говорит фермер.
Нийло утверждает, что долг бывшего работника перед ним насчитывает порядка 7 тысяч евро. Сын Тийта Нийло Карл говорит, что они уже попрощались с этими деньгами. "Мы знаем, что не сможем получить их обратно. Но Тарво начал атаковать нас с юристами. Он сказал: если вы не спишете этот долг, то, образно говоря, мы будем продолжать напирать на то, что у меня проблема со здоровьем, и тогда вы будете платить мне всю жизнь", - говорит Нийло-младший.
На самом деле, как Тарво признал и сам, он пришел на работу на ферму Нопри уже с 40-процентной нетрудоспособностью.
Нийло также уточняет, что в покрытие долгов Тарво не лишится дома, в котором живет, однако его могут лишить 0,41 га земли, на которой стоит полуразрушенный дом и хозяйственные постройки.
Тарво по-прежнему не хочет и слышать о выплате долга. Ведущей Kuuuurija Катрин Луст он сказал, что больше ему обращаться некуда.
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