В долгах как в шелках: бывший работодатель требует с уволившегося работника 7000 евро

Юрист Тарво немедленно связался с представителем г-на Нийло, и Тарво на какое-то время показалось, что они как два односельчанина смогут урегулировать дело без комиссии по трудовым спорам.

Однако, как полному шоку Тарво, через два месяца Тийт Нийло подал на него в суд. Дело в том, что выясняется, что, поскольку Тарво держал стадо из тридцати голов крупного рогатого скота, он попросил владельца Nopri помочь с содержанием животных.

В частности, Нийло помог Тарво своей сельскохозяйственной техникой и людьми: они обработали землю и вспахали поле. При этом Тарво утверждает, что уже заплатил Нийло за полевые работы до последнего цента. Однако Нийло придерживается другого мнения.

Долг, который суд взыскал с Тарво, был передан судебному исполнителю для принудительного исполнения.

Владелец фермы Nopri говорит, что ему жаль, что своей историей Тарво разрушает дело всей его жизни, которое он выстраивал здесь, в Рыуге, фрагмент за фрагментом.

Он также утверждает, что Тарво уже пришел в Nopri на свою первую работу, буждучи недееспособным - неспроста это было его первое рабочее место за всю жизнь. "Норма рабочего времени не превышалась даже при работе в три смены", - уверяет Нийло, по словам которого, все это отражено в имеющихся у него графиках работы.

По словам хозяина фермы, доярам были предоставлены зоны отдыха и отдельные комнаты для ночных смен, и они соответствовали нормативам.

Наконец, владелец Nopri говорит, что во время работы на ферме Тарво получал отнюдь не минимальную заработную плату - только в 2017 году он уже получал 850 евро.

По словам Нийло, в течение пяти лет его ферма выполняла для Тарво различные сельскохозяйственные работы , кормила животных и, что наиболее важно, поставляла для мясного скота Тарво все корма, такие как сено, силос и солому. Кроме того, бывший начальниу выплатил за Тарво всевозможные долги, которые тот понес в связи с содержанием животных.

"Мы пытались найти для Тарво мирный вариант прекращения трудовых отношений. К сожалению, он сам этого не допустил", - говорит фермер.

Нийло утверждает, что долг бывшего работника перед ним насчитывает порядка 7 тысяч евро. Сын Тийта Нийло Карл говорит, что они уже попрощались с этими деньгами. "Мы знаем, что не сможем получить их обратно. Но Тарво начал атаковать нас с юристами. Он сказал: если вы не спишете этот долг, то, образно говоря, мы будем продолжать напирать на то, что у меня проблема со здоровьем, и тогда вы будете платить мне всю жизнь", - говорит Нийло-младший.

На самом деле, как Тарво признал и сам, он пришел на работу на ферму Нопри уже с 40-процентной нетрудоспособностью.

Нийло также уточняет, что в покрытие долгов Тарво не лишится дома, в котором живет, однако его могут лишить 0,41 га земли, на которой стоит полуразрушенный дом и хозяйственные постройки.

Тарво по-прежнему не хочет и слышать о выплате долга. Ведущей Kuuuurija Катрин Луст он сказал, что больше ему обращаться некуда.