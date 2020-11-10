Приближается очередная перепись населения: о чем будут спрашивать

В Департаменте статистики идет подготовка к предстоящей в 2021 году переписи населения и жилых помещений. В отличие от предыдущих переписей, на этот раз преобладающая часть необходимых данных будет получена из государственных регистров. Людям будут задавать только те вопросы, ответы на которые невозможно получить ни из одного регистра.
Подготовительные работы к проведению в конце 2021 года переписи населения и жилых помещений продолжались более десяти лет. «Большое внимание уделялось развитию государственных регистров и повышению качества данных. В результате продолжительных усилий и инвестиций базы данных Эстонии достигли очень высокого качества. Проделана большая работа, например, по развитию Регистра народонаселения, Регистра строений и десятка других баз данных», – заверил генеральный директор Департамента статистики Март Мяги.
В Европе перепись населения и жилого фонда координируется статистическим управлением Европейского союза Eurostat. Для обеспечения сопоставимости данных государств-членов Eurostat устанавливает определенные рамки относительно того, что спрашивать и как представлять ответы.
«На все вопросы, которые мы должны задать людям, исходя из закона, сегодня мы можем получить точные ответы из регистров, – сказал Мяги. - Именно поэтому важно, чтобы жители проверили и обновили в регистрах свои данные».
Так, например, в Регистре народонаселения каждому следовало бы указать как свой фактический адрес места жительства, адрес э-почты, телефон, национальность, родной язык, так и уровень образования.
Для оценивания метода переписи на базе регистров Департамент статистики провел две пробных переписи: в 2016 году и в 2019 году. «Пробные переписи подтвердили, что данные регистров уже тогда соответствовали международным критериям качества. Однако ситуация станет еще лучше, поскольку работы по качеству продолжатся до конца 2021 года», – добавил Мяги.
При этом провести перепись населения только на базе данных регистров в этот раз еще не удастся, поскольку, помимо обязательных для всех государств вопросов, ученые Эстонии желают получить также сведения, которых не найти ни в одном регистре. Департамент статистики пошел ученым навстречу и с учетом их пожеланий включил в анкету переписи вопросы о владении иностранными языками и диалектами, о вероисповедании и ограничениях, вызванных проблемами со здоровьем.
Исходя из Закона о государственной статистике, участие в переписи населения и жилых помещений является обязательным. При этом каждый человек имеет право отвечать о своих убеждениях на добровольной основе.
«Это означает, что вопрос, например, о проблеме со здоровьем можно оставить без ответа, а отвечая на вопрос о религии, можно выбрать вариант ответа «Не желаю отвечать». Для обеспечения сопоставимости данных все вопросы сформулированы наиболее приближенно к формулировкам вопросов переписи 2011 года», – заверил Мяги.
Все полученные в ходе переписи населения и жилых помещений данные защищены соблюдением принципов статистической конфиденциальности и выполнением требований о защите персональных данных.
Перепись населения на базе данных регистров проводили Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия, Австрия, Нидерланды и Словения. Провести в 2021 году перепись только с использованием данных из регистров планируют также Латвия и Литва. В Европе поставлена цель: начиная с 2024 года все государства Европейского союза будут проводить перепись населения каждый год, что означает полный переход к переписи на базе регистров.