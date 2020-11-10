Приближается очередная перепись населения: о чем будут спрашивать

Подготовительные работы к проведению в конце 2021 года переписи населения и жилых помещений продолжались более десяти лет. «Большое внимание уделялось развитию государственных регистров и повышению качества данных. В результате продолжительных усилий и инвестиций базы данных Эстонии достигли очень высокого качества. Проделана большая работа, например, по развитию Регистра народонаселения, Регистра строений и десятка других баз данных», – заверил генеральный директор Департамента статистики Март Мяги.

В Европе перепись населения и жилого фонда координируется статистическим управлением Европейского союза Eurostat. Для обеспечения сопоставимости данных государств-членов Eurostat устанавливает определенные рамки относительно того, что спрашивать и как представлять ответы. 4

«На все вопросы, которые мы должны задать людям, исходя из закона, сегодня мы можем получить точные ответы из регистров, – сказал Мяги. - Именно поэтому важно, чтобы жители проверили и обновили в регистрах свои данные».

Так, например, в Регистре народонаселения каждому следовало бы указать как свой фактический адрес места жительства, адрес э-почты, телефон, национальность, родной язык, так и уровень образования.

Для оценивания метода переписи на базе регистров Департамент статистики провел две пробных переписи: в 2016 году и в 2019 году. «Пробные переписи подтвердили, что данные регистров уже тогда соответствовали международным критериям качества. Однако ситуация станет еще лучше, поскольку работы по качеству продолжатся до конца 2021 года», – добавил Мяги.

При этом провести перепись населения только на базе данных регистров в этот раз еще не удастся, поскольку, помимо обязательных для всех государств вопросов, ученые Эстонии желают получить также сведения, которых не найти ни в одном регистре. Департамент статистики пошел ученым навстречу и с учетом их пожеланий включил в анкету переписи вопросы о владении иностранными языками и диалектами, о вероисповедании и ограничениях, вызванных проблемами со здоровьем.

Исходя из Закона о государственной статистике, участие в переписи населения и жилых помещений является обязательным. При этом каждый человек имеет право отвечать о своих убеждениях на добровольной основе. 4

«Это означает, что вопрос, например, о проблеме со здоровьем можно оставить без ответа, а отвечая на вопрос о религии, можно выбрать вариант ответа «Не желаю отвечать». Для обеспечения сопоставимости данных все вопросы сформулированы наиболее приближенно к формулировкам вопросов переписи 2011 года», – заверил Мяги.

Все полученные в ходе переписи населения и жилых помещений данные защищены соблюдением принципов статистической конфиденциальности и выполнением требований о защите персональных данных. 4