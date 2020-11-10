Ладынская-Кубитс о недоверии Мартину Хельме: проголосовать по-другому я бы не смогла

Накануне вечером единственной из коалиционных депутатов недоверие министру финансов, лидеру EKRE Мартину Хельме в стенах Рийгикогу выразила только Виктория Ладынская-Кубитс ("Отечество"), по словам которой, проголосовать иначе она бы не смогла, сообщает Rus.ERR.
"Почему я проголосовала за недоверие? Простой ответ - проголосовать по-другому я бы не смогла, так как Рийгикогу - это не то место, где мы можем быть невидимыми, то есть в действительности, если возникают очень принципиальные вопросы, необходимо выражать свое мнение - ты либо "за", либо "против". Если вопросы очень сложные, то в первую очередь следует задуматься о своих мировоззрении и ценностях", - заявила она во вторник утром в прямом эфире передачи Эстонского телевидения Terevisioon.
На вопрос ведущей, не пытался ли ее переубедить лидер "Отечества" Хелир-Валдор Сеэдер, Виктория Ладынская-Кубитс ответила, что подобные дискуссии внутри фракции проходят регулярно, но она осталась при своем мнении.
По словам Ладынской-Кубитс, вопрос не в том, почему она голосует за недоверие Мартину Хельме, а в том, почему Мартин и Март Хельме позволяют себе высказывания, которые приводят к вотумам.