Ладынская-Кубитс о недоверии Мартину Хельме: проголосовать по-другому я бы не смогла

"Почему я проголосовала за недоверие? Простой ответ - проголосовать по-другому я бы не смогла, так как Рийгикогу - это не то место, где мы можем быть невидимыми, то есть в действительности, если возникают очень принципиальные вопросы, необходимо выражать свое мнение - ты либо "за", либо "против". Если вопросы очень сложные, то в первую очередь следует задуматься о своих мировоззрении и ценностях", - заявила она во вторник утром в прямом эфире передачи Эстонского телевидения Terevisioon.