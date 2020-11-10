Вт, 10.11.2020
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Михаил Кылварт

Коронавирус добрался и до Тартуской тюрьмы: заразились два чиновника

Тартуская тюрьма.

ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

В Тартуской тюрьме провели массовое тестирование на коронавирус, выявили два случая заражения, пишет портал Rus.Err.ee.

По сообщению тюремной пресс-службы, результаты тестирования 777 заключенных оказались негативными, но среди 217 сдавших тест на Covid-19 чиновников заражение выявили у двоих.

В Вируской и Таллиннской тюрьмах накануне новых случаев заражения коронавируса выявлено не было. 

Тартуская тюрьма – первая тюрьма, в которой обнаружение коронавируса было ускорено благодаря мониторингу сточных вод.

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