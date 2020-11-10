Коронавирус добрался и до Тартуской тюрьмы: заразились два чиновника

В Тартуской тюрьме провели массовое тестирование на коронавирус, выявили два случая заражения, пишет портал Rus.Err.ee.
По сообщению тюремной пресс-службы, результаты тестирования 777 заключенных оказались негативными, но среди 217 сдавших тест на Covid-19 чиновников заражение выявили у двоих.
В Вируской и Таллиннской тюрьмах накануне новых случаев заражения коронавируса выявлено не было.
Тартуская тюрьма – первая тюрьма, в которой обнаружение коронавируса было ускорено благодаря мониторингу сточных вод.