Полезно знать ⟩ Как подготовить недвижимость к показу, чтобы быстро найти покупателя

Самое главное - сделать генеральную уборку: вымыть полы и окна, почистить ковры, стереть пыль и убрать ненужные вещи. Также необходимо навести порядок в местах, которые вы убираете не очень часто, ведь вы не знаете, куда может заглянуть покупатель, поэтому абсолютно все должно быть чистым. После того как генеральная уборка завершена, перед прибытием следующего клиента достаточно вытереть пыль и вымыть пол.

Чтобы комнаты выглядели просторнее, и покупатель мог представить себя живущим в этой квартире или доме, вокруг должно быть как можно меньше вещей. Особенно это касается таких личных вещей, как семейные фотографии, одежда, кремы, сувениры из поездки. Вещи, которыми вы не пользуетесь ежедневно, можно упаковать в коробки и, если это возможно, вынести в кладовую или подвал.

Гостиная - это место, где семья проводит больше всего времени. Выключите телевизор, закройте ноутбук, соберите в одно место пульты дистанционного управления, уберите зарядные устройства и спрячьте лишние провода. Когда в комнате нет беспорядка, создается ощущение чистоты и простора.

Кровать следует застелить, одежду повесить в шкаф, с прикроватных тумбочек убрать украшения, салфетки, журналы, косметику.

Рабочие поверхности кухонной мебели должны быть максимально свободными от посуды и прочей утвари. Для создания настроения поставьте вазу с фруктами или пряные травы в красивых горшочках. С холодильника снимите магниты, детские рисунки и записки.

Теперь ванная. Спрячьте все шампуни, кремы, зубные щетки, моющие и чистящие средства, ведра и швабры в шкафы. Корзина для белья должна быть пустой. Протрите все краны, зеркала и стеклянные стенки душевой кабины. Ванную комнату можно сделать более уютной, добавив свечи и красивые однотонные полотенца.

До начала просмотра жилье следует проветрить. Используйте освежитель воздуха с тонким ароматом, а еще лучше испечь что-нибудь вкусненькое в духовке до прихода покупателя. Запах выпечки наполняет дом приятным запахом, к тому же, если дойдет до переговоров, можно предложить покупателю кофе или чай со свежей булочкой. Также можно привнести в комнату приятный аромат, поставив на стол букет цветов или, по сезону, еловых веток. Раздвиньте шторы, комнаты будут казаться просторнее.

Если вы продаете дом, обратите внимание, как выглядит ваш сад. Траву необходимо косить, листья убирать. Уберите в сарай шланги, лопаты, грабли и другие садовые принадлежности. Если позволяет время года, красиво расставьте садовую мебель, зону отдыха можно сделать уютной с помощью подушек, текстиля и аксессуаров. Приведите в порядок гараж: в некоторых домах он полон ненужных старых вещей.

За один раз все это сделать невозможно, но если вы хотите продать квартиру или дом быстро и по максимальной цене, придется приложить усилия. Они окупятся.