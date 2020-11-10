Вт, 10.11.2020
Мы не сможем продолжать работу в такой коалиции, где нам каждую неделю приходится решать проблемы как внутренней, так и внешней политики. Хелир-Валдор Сеэдер
Хелир-Валдор Сеэдер
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Попов: вакцину от коронавируса могут доставить в Эстонию в первом полугодии 2021 года

Попов: вакцину от коронавируса могут доставить в Эстонию в первом полугодии 2021 года

Аркадий Попов.

ФОТО: Tairo Lutter

По словам медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Аркадия Попова, при благоприятном стечении обстоятельств первая партия вакцины от коронавируса может быть доставлена в Эстонию в первом полугодии 2021 года, пишет Rus.ERR.

Попов напомнил, что у Эстонии заключены предварительные договоренности на покупку вакцины с двумя производителями: "Если все пойдет хорошо, а мы знаем, что третья фаза тестирования этих вакцин еще не завершена, то, вероятно, в первом или втором квартале 2021 года они будут доставлены в Эстонию".

Доктор Попов добавил, что если третья фаза тестирования завершится успешно, то после обнародования результатов кампании могут получить разрешение на производство и продажу вакцины.

По словам Попова, в Эстонии в первую очередь следует вакцинировать медицинских работников, что позволит обеспечить устойчивость системы здравоохранения.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back