Попов: вакцину от коронавируса могут доставить в Эстонию в первом полугодии 2021 года

Попов напомнил, что у Эстонии заключены предварительные договоренности на покупку вакцины с двумя производителями: "Если все пойдет хорошо, а мы знаем, что третья фаза тестирования этих вакцин еще не завершена, то, вероятно, в первом или втором квартале 2021 года они будут доставлены в Эстонию".