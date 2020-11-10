Попов: вакцину от коронавируса могут доставить в Эстонию в первом полугодии 2021 года

По словам медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Аркадия Попова, при благоприятном стечении обстоятельств первая партия вакцины от коронавируса может быть доставлена в Эстонию в первом полугодии 2021 года, пишет Rus.ERR.
Попов напомнил, что у Эстонии заключены предварительные договоренности на покупку вакцины с двумя производителями: "Если все пойдет хорошо, а мы знаем, что третья фаза тестирования этих вакцин еще не завершена, то, вероятно, в первом или втором квартале 2021 года они будут доставлены в Эстонию".
Доктор Попов добавил, что если третья фаза тестирования завершится успешно, то после обнародования результатов кампании могут получить разрешение на производство и продажу вакцины.
По словам Попова, в Эстонии в первую очередь следует вакцинировать медицинских работников, что позволит обеспечить устойчивость системы здравоохранения.