В РЖД заявили о готовности пустить поезд в Таллинн, хочет летать в Эстонию и "Аэрофлот"

"Международные пассажирские перевозки смогут осуществляться при условии открытия границ в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (включая Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Финляндию, Китай и др.) по 15 международным маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Литва, Эстония и др.)", - говорится в официальном заявлении РЖД.

Из-за коронавируса и закрытия для большинства граждан российско-эстонской границы курсирование пассажирского поезда по маршруту Таллинн - Санкт-Петербург-Москва было приостановлено со второй половины марта.

В том же месяце приостановила полеты из Москвы в Таллинн и российская авиакомпания "Аэрофлот", которая сейчас вновь хотела бы вернуться на эстонский рынок.