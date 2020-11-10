Число безработных в Эстонии снова выросло

Численность зарегистрированных безработных по сравнению с октябрем прошлого года выросла, сообщила во вторник пресс-служба Кассы страхования от безработицы.

Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы в конце октября была в Ида-Вирумаа (12,5%) и самая низкая в Йыгевамаа (4,8%).

В октябре зарегистрировалось 8153 новых безработных, что меньше, чем в сентябре. Несмотря на то, что в октябре прибавилось меньше новых безработных, численность зарегистрированных безработных выросла, так как по сравнению с прошлым месяцем меньше людей заканчивали статус безработных. В октябре трудоустроились или занялись предпринимательством 4160 человек, что меньше, чем в предыдущие месяцы.