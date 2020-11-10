Число безработных в Эстонии снова выросло

В конце октября было зарегистрировано 50 160 безработных, что составило 7,7% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. По сравнению с данными сентября, зарегистрированных безработных было на 2,9% больше (в конце сентября в качестве безработных было зарегистрировано 48 749 человек).
Численность зарегистрированных безработных по сравнению с октябрем прошлого года выросла, сообщила во вторник пресс-служба Кассы страхования от безработицы.
Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы в конце октября была в Ида-Вирумаа (12,5%) и самая низкая в Йыгевамаа (4,8%).
В октябре зарегистрировалось 8153 новых безработных, что меньше, чем в сентябре. Несмотря на то, что в октябре прибавилось меньше новых безработных, численность зарегистрированных безработных выросла, так как по сравнению с прошлым месяцем меньше людей заканчивали статус безработных. В октябре трудоустроились или занялись предпринимательством 4160 человек, что меньше, чем в предыдущие месяцы.
В октябре при посредничестве Кассы страхования от безработицы предлагалось 8455 рабочих мест, что по сравнению с предыдущими месяцами несколько меньше. Новых предложений о работе в октябре было 4277. Осенью прошлых лет количество новых предложений о работе также снижалось.