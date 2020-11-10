Кто должен ремонтировать съемную квартиру - хозяин или квартирант?

Маклер Гёзелль Хауг объясняет в блоге Arco Vara, в каком случае владелец должен ремонтировать квартиру сам, а в каком - позволить сделать это арендатору. Понятно, что кухонная мебель и сантехника советского времени не привлекают нанимателей. Особенно плохо обстоят дела с квартирами, предназначенными для долгосрочной аренды, где ремонт не делался годами, а квартиру нужно сдать новым квартирантам быстро и без затрат.

Причина, по которой хозяин не делает ремонт в квартире, чаще всего кроется в отсутствии финансов или просто времени. В то же время ремонт квартиры для собственника определенно выгоден, потому что в результате стоимость его квартиры возрастет, и в будущем можно запросить более высокую арендную плату. Арендаторы все чаще проявляют инициативу, даже берут ссуду на меблировку или улучшение квартиры и делают свою жизнь более приятной и комфортной.

Первый вариант: хозяин делает ремонт сам Плюсы для хозяина возможность сделать все на свой вкус и кошелек

отремонтированную квартиру можно сдать дороже

нанесенный арендатором ущерб легче выявить

внутренняя отделка в нейтральных тонах подходит для большего количества арендаторов Минусы для хозяина трата времени

трата денег

отсутствие надежных работников

Если собственник не желает вкладывать средства в меблировку и бытовую технику, ему сложно найти жильцов, потому что мало кто захочет прийти в совершенно пустую квартиру даже без холодильника и стиральной машины.

Важно зафиксировать в договоре аренды все соглашения о ремонтах и ​​улучшениях, чтобы ни одна из сторон позже не пострадала и не возникло недопонимания. Если арендодатель готов предложить арендатору более длительный срок аренды или более выгодную цену при условии, что тот сам ремонтирует квартиру, обе стороны должны рассчитать стоимость ремонта. Если арендатору не хочется тратить деньги на ремонт, ему стоит сразу выбрать квартиру с ремонтом и мебелью.

Так все-таки кому лучше нести расходы на ремонт - собственнику или арендатору? В обоих случаях есть свои плюсы и минусы.

Второй вариант: съемную квартиру ремонтирует наниматель Плюсы для нанимателя можно создать интерьер по своему вкусу

по договоренности с арендодателем можно вернуть потраченные на ремонт деньги Минусы для нанимателя нет гарантии, понизит ли хозяин арендную плату и вообще разрешит ли ремонт

большие затраты

договор найм заключен на непродолжительный срок, и ремонт может не окупиться за время проживания в квартире

Ремонт съемной квартиры требует договоренности между наймодателем и нанимателем и может иметь как положительные, так и отрицательные последствия, которые нужно учитывать перед принятием решения.