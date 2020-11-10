В Эстонии появился новый вид кредита: для повышения энергоэффективности частных домов и дач

Swedbank выпускает на рынок кредит для повышения энергоэффективности домов с помощью реновации, передает Kodustiil.
Этот кредит предлагает клиентам более выгодную процентную ставку (от 1,99%), при условии, что реновация действительно сделает дом более энергоэффективным, а работы включают решения по энергоэффективности: изоляция всего или части здания, установка центральной или местной системы вентиляции (включая рекуперацию тепла), замена или улучшение системы отопления, замена дверей/окон на более энергоэффективные или установка другого энергоэффективного оборудования.
Большинство сделок с недвижимостью в Эстонии связано с домами, построенными до 2000 года, поэтому вопрос энергоэффективности очень актуален для многих семей. Можно ходатайствовать о кредите для повышения энергоэффективности частного, парного, рядного дома или дачи.
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