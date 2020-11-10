В Эстонии появился новый вид кредита: для повышения энергоэффективности частных домов и дач

Этот кредит предлагает клиентам более выгодную процентную ставку (от 1,99%), при условии, что реновация действительно сделает дом более энергоэффективным, а работы включают решения по энергоэффективности: изоляция всего или части здания, установка центральной или местной системы вентиляции (включая рекуперацию тепла), замена или улучшение системы отопления, замена дверей/окон на более энергоэффективные или установка другого энергоэффективного оборудования.