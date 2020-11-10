В Эстонии выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 91 человека. В Ида-Вирумаа – десять, в Тартумаа — восемь, в Рапламаа и Вильяндимаа — по два, в Пярнумаа, на Хийумаа, в Ляэнемаа, Ярвамаа, Валгамаа, Пыльвамаа и Ляэне-Вирумаа - по одному новому случаю. Место жительства восьми заразившихся в регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 143,8, а доля положительных результатов выполненных тестов составляет 6,7%.

Из 91 случая в Харьюмаа 72 приходится на Таллинн. В четырех случаях, поступивших в Пыхьяское региональное отделение, причиной заражения стал контакт с носителем вируса. В трех случаях вирус завезли из Дании и с Кипра. В двух случаях источник заражения неизвестен. В остальных случаях происхождение вируса уточняется.

Уточнения информации от 9 ноября: в 49 случаях причиной заражения стал контакт с носителем вируса, в семи случаях вирус завезли из России, Англии, Германии, Литвы, Швейцарии, Бельгии и с Кипра. В четырех случаях источник заражения неизвестен. В 38 случаях происхождение вируса уточняется.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся более 9000 человек, из которых больны 1054 человека. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с 24 очагами: с четырьями очагами в школах связаны всего 23 человека, в детском саду — пять человек, с семью очагами на рабочих местах — 116 человек, с тремя вспышками на мероприятиях — 28 человек и с еще четырьмя очагами — 49 человек. Еще есть очаги заражения в Рапласком доме призрения (65 человек), в больнице (18 человек) и Таллиннской тюрьме (10 человек).

За сутки добавилось три положительных случая в очаге Вируской тюрьмы: один человек с местом жительства в Ляэне-Вирумаа, один — в Ида-Вирумаа и один зарегистрирован в Харьюмаа.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа три человека заразились в кругу семьи, двое — в кругу знакомых, двое — в кружке по интересам, в одном случае заражение произошло на работе, в еще одном - на тренировке и в еще одном - в школе.

В Идаском регионе наблюдается десять активных очагов: с очагом первой силламяэской школы связаны 38 человек и во второй силламяэской школе – девять, в Йыхвиском доме призрения – 21 и в нарвским детском саду – семеро. На рабочем месте в Нарва-Йыэсуу – десять заболевших. В очаге Вируской тюрьмы насчитывается 206 человека с коронавирусом. В очаге в школе в Кохтла-Ярве насчитывается шесть человек. В очаге на рабочем месте в Силламяэ — шесть человек, в очаге на рабочем месте в Силламяэ — семь человек, в нарвском спортивном очаге — 39 зараженных. В еще одном очаге заражения на рабочем месте в Нарве заболели семь человек.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся почти 3000 человек, из которых заболели 460 человека.

По состоянию на утро 10 ноября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 63 человека, пятеро пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.

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С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

В Эстонии стремительно растет распространение коронавируса

Увеличивается также количество случаев, когда источник заражения неизвестен. Прежде всего, вызывает беспокойство распространение коронавируса в Харьюмаа и в Таллинне. Департамент здоровья отмечает в этом районе быстрый рост числа людей, находившихся в близком контакте с зараженными. Всего под наблюдением Пыхьяского регионального отделения более 4000 человек, из которых заболели 643.

Необходимо сделать тест при первой же возможности. В последнее время увеличилась доля бессимптомных переносчиков вируса. Также увеличилось количество положительных среди сделанных за сутки тестов, что указывает на риск скрытого распространения вируса. Департамент здоровья призывает всех пройти тестирование даже при легких симптомах!

Получайте информацию из достоверных источников. Призываем людей следить за официальными информационными каналами государства. Дополнительную информацию найдете на сайтах kriis.ee, terviseamet.ee и по номеру телефона 1247.

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Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить о своей болезни другим пользователям. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 164 259 раза, 135 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.