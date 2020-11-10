Руководитель Департамента здоровья: в группу риска, находящуюся в серьезной опасности, входят более 300 000 человек

По словам генерального директора Департамента здоровья Юллара Ланно, вторая волна вируса пришла, и она может продолжаться дольше, чем весенняя: «Наша цель – сохранить открытой жизнь в Эстонии, но для ее достижения нужно соблюдать пяти основных правил: заболев, оставаться дома, сохранять дистанцию в два метра от других людей, в местах большого скопления народа носить маски, тщательно мыть руки и скачать на свой телефон мобильное приложение HOIA».

Ланно подчеркнул, что заразиться коронавирусом и стать его разносчиком может каждый, но течение болезни чаще всего непредсказуемо: «В серьезной опасности в Эстонии находятся около 300 000 человек, входящих в группы риска, которые после заражения должны очень тщательно следить за своим здоровьем».

Новой кампанией Департамент здоровья хочет подчеркнуть, что каждый житель Эстонии может помочь в борьбе с быстрым распространением коронавируса и в сохранении привычной повседневной жизни: «Поэтому каждый должен позаботиться о том, чтобы его близкие и знакомые придерживались тех самых пяти основных принципов, чтобы избежать распространения вируса».