Вт, 10.11.2020
Что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб. Март Хельме
Март Хельме
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  • Руководитель Департамента здоровья: в группу риска, находящуюся в серьезной опасности, входят более 300 000 человек

Руководитель Департамента здоровья: в группу риска, находящуюся в серьезной опасности, входят более 300 000 человек

Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно и руководитель медицинского штаба, доктор Аркадий Попов.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Департамент здоровья запустил рассчитанную на четыре недели кампанию «Сохраним открытой жизнь в Эстонии!», которой жителей страны призывают придерживаться пяти основных правил, чтобы защитить себя и своих близких и притормозить распространение коронавируса, пишет Postimees.

По словам генерального директора Департамента здоровья Юллара Ланно, вторая волна вируса пришла, и она может продолжаться дольше, чем весенняя: «Наша цель – сохранить открытой жизнь в Эстонии, но для ее достижения нужно соблюдать пяти основных правил: заболев, оставаться дома, сохранять дистанцию в два метра от других людей, в местах большого скопления народа носить маски, тщательно мыть руки и скачать на свой телефон мобильное приложение HOIA».

Ланно подчеркнул, что заразиться коронавирусом и стать его разносчиком может каждый, но течение болезни чаще всего непредсказуемо: «В серьезной опасности в Эстонии находятся около 300 000 человек, входящих в группы риска, которые после заражения должны очень тщательно следить за своим здоровьем».

Новой кампанией Департамент здоровья хочет подчеркнуть, что каждый житель Эстонии может помочь в борьбе с быстрым распространением коронавируса и в сохранении привычной повседневной жизни: «Поэтому каждый должен позаботиться о том, чтобы его близкие и знакомые придерживались тех самых пяти основных принципов, чтобы избежать распространения вируса».

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