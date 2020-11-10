Фото ⟩ Новые ограничения? Правительство и совет ученых обсуждают меры борьбы с коронавирусом

Правительство обсуждает введение обязательного ношения масок в закрытых помещениях, перевод школ на частичное дистанционное обучение и более жесткие, чем сейчас ограничения на проведение общественных мероприятий и ночную жизнь, пишет Postimees .

На прошлой неделе министр Кийк сказал Postimees, что вопрос в том, до какого времени развлекательные заведения должны работать, поскольку имели место нарушения и проблемы. Если цель состоит в том, чтобы предотвратить распространение вируса, многолюдные собрания в помещениях будут противоречить правительственным распоряжениям. Поэтому правительство должно предпринять дальнейшие шаги, чтобы сократить такие совместные пребывания.