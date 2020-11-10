Вт, 10.11.2020
Мы до последнего будем держать детсады и начальную школу открытыми. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Новые ограничения? Правительство и совет ученых обсуждают меры борьбы с коронавирусом

Фото ⟩ Новые ограничения? Правительство и совет ученых обсуждают меры борьбы с коронавирусом

Сегодня, 10 ноября, члены правительства в Доме Стенбока обсуждают меры по сдерживанию распространения коронавируса. Ранее министр социальных дел Танель Кийк пообещал, что во вторник будут приняты ограничения.

Правительство обсуждает введение обязательного ношения масок в закрытых помещениях, перевод школ на частичное дистанционное обучение и более жесткие, чем сейчас ограничения на проведение общественных мероприятий и ночную жизнь, пишет Postimees.

На прошлой неделе министр Кийк сказал Postimees, что вопрос в том, до какого времени развлекательные заведения должны работать, поскольку имели место нарушения и проблемы. Если цель состоит в том, чтобы предотвратить распространение вируса, многолюдные собрания в помещениях будут противоречить правительственным распоряжениям. Поэтому правительство должно предпринять дальнейшие шаги, чтобы сократить такие совместные пребывания.

Также будут обсуждаться распространение вируса на рабочем месте и внедрение удаленной работы.

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