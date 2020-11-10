Квартиру можно разделить, а что делать в случае развода с совместно взятым кредитом?

Менеджер проекта жилищных кредитов Luminor Иви Крякель сказала, что если оба члена семьи выплачивают кредит вместе, было бы разумно, чтобы оба стали собственниками. «Это не означает, что доля владения недвижимостью должна быть уменьшена ровно вдвое. Часто одна сторона делает более крупный первоначальный взнос, а другая сторона делает ежемесячные выплаты. Поэтому вопрос о более точных долях собственности должны решать сами заемщики», – объяснила Крякель.

По словам Крякель, при разводе обычно есть два варианта: либо одна сторона выкупает долю другой стороны и дальше выплачивает кредит самостоятельно, либо собственность продается, ссуда возвращается, а оставшаяся сумма делится в соответствии с взаимными договоренностями.

«Если клиент выбирает вариант, который освобождает созаемщика от кредита, он может добавить к кредиту нового соискателя – например, если появился новый партнер. В то же время стоит помнить, что новый заявитель должен быть именно спутником жизни, а не матерью, отцом, братом или сестрой, поскольку в глазах банка они обычно являются членами отдельной семьи», - сказала Крякель.

При переоформлении кредита необходимо произвести переоценку кредитоспособности человека, его доходов, всех кредитных обязательств и стоимости имущества. Плата за внесение изменений в договор, оценку имущества и обращение к нотариусу – это дополнительные расходы, которые также необходимо учитывать. «К счастью, дополнительные расходы, связанные с изменениями, не очень высоки, потому что ипотека уже установлена, ​​и ее не нужно оформлять снова», – уточнила Крякель.