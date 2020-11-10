Оригинально ⟩ В Вяэна-Йыэсуу продается дом по проекту известного архитектора

В доме, который находится в Вяэна-Йыэсуу, три спальни, две из них имеют отдельные ванные комнаты. Также в одной из спален есть большая гардеробная. Просторная кухня-гостиная с прекрасным видом из окон оборудована сделанной на заказ кухонной мебелью и бытовой техникой высочайшего качества, которую только можно купить за деньги.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

Кухня. ФОТО: KV.EE

Площадь дома 153,4 квадратных метра. Имеется большой банный комплекс. Во дворе, кроме главного дома, находятся сарай и навес для автомобиля. Кроме этого, есть разрешение на строительство хозяйственной постройки. Земельный участок огорожен.

Предбанник. ФОТО: KV.EE

Ванная. ФОТО: KV.EE

Море находится от дома в 400 метрах. Но добраться до моря можно оригинальным способом - по реке, которая течет рядом с домом. В этом уединенном месте хорошо проводить время в кругу семьи. Однако магазины и предприятия сферы обслуживания находятся недалеко.

Частный дом. ФОТО: KV.EE

Частный дом. ФОТО: KV.EE