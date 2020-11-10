Вт, 10.11.2020
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Пеэп Тальвинг
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  • В Вяэна-Йыэсуу продается дом по проекту известного архитектора

Оригинально ⟩ В Вяэна-Йыэсуу продается дом по проекту известного архитектора

Köök-elutuba.

ФОТО: KV.EE

Одноэтажный  деревянный дом, построенный по проекту известного архитектора Кярта Тяхема, с одной стороны, функционален и элегантен - с другой. В отделке и меблировке дома использовались только материалы высочайшего качества и предметы декора и убранства, которые никогда не выйдут из моды, пишет Kodustiil. 

В доме, который находится в Вяэна-Йыэсуу, три спальни, две из них имеют отдельные ванные комнаты. Также в одной из спален есть большая гардеробная. Просторная кухня-гостиная с прекрасным видом из окон оборудована сделанной на заказ кухонной мебелью и бытовой техникой высочайшего качества, которую только можно купить за деньги.

Гостиная.

ФОТО: KV.EE

Кухня.

ФОТО: KV.EE

Площадь дома 153,4 квадратных метра. Имеется большой банный комплекс. Во дворе, кроме главного дома, находятся сарай и навес для автомобиля. Кроме этого, есть разрешение на строительство хозяйственной постройки. Земельный участок огорожен.

Предбанник.

ФОТО: KV.EE

Ванная.

ФОТО: KV.EE

Море находится от дома в 400 метрах. Но добраться до моря можно оригинальным способом - по реке, которая течет рядом с домом. В этом  уединенном месте хорошо проводить время в кругу семьи. Однако магазины и предприятия сферы обслуживания находятся недалеко.

Частный дом.

ФОТО: KV.EE

Частный дом.

ФОТО: KV.EE

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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