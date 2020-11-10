Галерея ⟩ Вернувшийся в Рийгикогу Март Хельме отсутствовал на первом же заседании

"Вчера вечером, глядя на клевету и ложь, я решил уйти в отставку. Я просто сыт по горло. Я не сделал ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность, я не сказал ничего, что не сказали бы все американские свободные СМИ", - заявил бывший председатель EKRE Март Хельме во время пресс-конференции.