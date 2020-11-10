Галерея ⟩ Вернувшийся в Рийгикогу Март Хельме отсутствовал на первом же заседании

Подавший в отставку с поста министра внутренних дел Март Хельме (EKRE) с 10 ноября восстановил свои депутатские полномочия в Рийгикогу. По какой-то причине он пропустил сегодняшнее заседание парламента, пишет Postimees.
Вчер Март Хельме сообщил, что покидает пост министра внутренних дел и возвращается в Рийгикогу.
"Вчера вечером, глядя на клевету и ложь, я решил уйти в отставку. Я просто сыт по горло. Я не сделал ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность, я не сказал ничего, что не сказали бы все американские свободные СМИ", - заявил бывший председатель EKRE Март Хельме во время пресс-конференции.
Хельме, комментируя в воскресенье в эфире Tre Raadio президентские выборы в США, сказал в том числе, что «логика действия глубинного государства — для обеспечения себе свободы действий проталкивать на все должности подлецов, коррумпированных, шантажирующих подлецов. Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы».
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