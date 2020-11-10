В одном из районов Таллинна резко увеличилось количество лиц, нуждающихся в продовольственной помощи

«Если весной в отдел социальной защиты районной управы за продовольственной помощью обратились 109 человек, то сейчас их уже 278», - сообщил старейшина района Андре Ханимяги.

Для ходатайствования о получение продовольственной помощи, испытывающие материальные трудности жители должны обратиться в районную управу по месту жительства, где сотрудник отдела социального обеспечения оценит потребность в продовольственной помощи и внесет их в список, на основании которого выдается продовольственная помощь. Сотрудники отдела социальной защиты также информируют, где и когда забрать посылку. Списки регулярно обновляются, поскольку раздача продовольственной помощи носит временный характер.

Старейшина порекомендовал жителям, которые потеряли свои доходы в нынешней ситуации обращаться за помощью в управу. «Управа может предложить жителям попавших в трудное положение различные пособия и продуктовую помощь», - сказал старейшина.