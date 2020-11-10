Вт, 10.11.2020
Мы не сможем продолжать работу в такой коалиции, где нам каждую неделю приходится решать проблемы как внутренней, так и внешней политики. Хелир-Валдор Сеэдер
Хелир-Валдор Сеэдер
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В одном из районов Таллинна резко увеличилось количество лиц, нуждающихся в продовольственной помощи

В одном из районов Таллинна резко увеличилось количество лиц, нуждающихся в продовольственной помощи

Продовольственная помощь.

ФОТО: Krista Loog

Число бедных в таллиннском районе Хааберсти увеличилось более чем вдвое: если этой весной продовольственную помощь получили 109 человек, то сейчас в ней нуждаются 278 человек.

«Если весной в отдел социальной защиты районной управы за продовольственной помощью обратились 109 человек, то сейчас их уже 278», - сообщил старейшина района Андре Ханимяги.

Для ходатайствования о получение продовольственной помощи, испытывающие материальные трудности жители должны обратиться в районную управу по месту жительства, где сотрудник отдела социального обеспечения оценит потребность в продовольственной помощи и внесет их в список, на основании которого выдается продовольственная помощь. Сотрудники отдела социальной защиты также информируют, где и когда забрать посылку. Списки регулярно обновляются, поскольку раздача продовольственной помощи носит временный характер.

Старейшина порекомендовал жителям, которые потеряли свои доходы в нынешней ситуации обращаться за помощью в управу. «Управа может предложить жителям попавших в трудное положение различные пособия и продуктовую помощь», - сказал старейшина.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back