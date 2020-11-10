Клубника с плесенью и шевеления на границе: политики затруднились назвать достижения Хельме

- Восстановление контроля на границе тормозит
- Сорт клубники "Серебро Хельме"
- Партнеры по коалиции поминают добрым словом
Сообщивший вчера о своей отставке министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) постоянно оказывался в центре внимания благодаря своим высказываниям, но, когда Postimees попросил политиков и политологов назвать конкретные его достижения на этом посту, тем пришлось поломать голову.
Одним из основных обещаний Хельме, избранного в прошлом марте в Рийгикогу (9170 голосов в Пярнумаа), было восстановление погранохраны и создание резервного подразделения внутренней обороны.
МВД действительно сообщило в конце апреля этого года, что министр внутренних дел Хельме принял решение создать в составе Департамента полиции и погранохраны отдельное отделение пограничников, которое помимо исполнения прежних обязанностей будет обеспечивать готовность к кризисной ситуации.
Хельме заявил тогда, что усиление погранохраны будет включать в себя, помимо создания независимой структуры управления, создание кризисного резерва полиции и погранохраны, т.е. резерва внутренней обороны, дополнительное снаряжение и обучение, а также строительство восточной границы.
«Пограничным подразделением будет руководить заместитель гендиректора в области погранохраны, - добавил гендиректор департамента Эльмар Вахер. – Согласно предварительным планам, к созданию пограничного подразделения приступят в течение ближайшего месяца».
Для этого Вахер 15 мая восстановил должность руководителя бюро пограничной администрации (которое было ликвидировано при прежнем правительстве) и назначил на должность Эгерта Беличева (с зарплатой 4800 евро в месяц).
После этого сообщения о деятельности Беличева можно было найти в рубрике Delfi «Kasulik» от 3 ноября: «По случаю 100-летия Конституции заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны в области погранохраны Эгерт Беличев ознакомит со 122-й статьей Конституции, которая гласит, что сухопутная граница Эстонии определяется Тартуским мирным договором от 2 февраля 1920 года и другими международными соглашениями».
Не слетел ни Вахер, ни Хельме
Одним из самых громких начинаний Марта Хельме стала попытка сместить с должности гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахер в августе прошлого года (лишь несколькими месяцами ранее Хельме повысил его оклад до 6000 евро). Дуэль, проходившая в сопровождении жестких заявлений вроде «Вахер вонзил мне нож в спину», завершилась встречей 22 августа, на которой стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.
В декабре 2019 года провалился вотум недоверия Хельме в Рийгикогу. Конфликт разразился после тогдашнего высказывания Хельме в передаче Tre raadio «Räägime asjast», в тот раз в адрес премьер-министра Финляндии Санны Марин: «И я бы все-таки напомнил высказывание Владимира Ульянова-Ленина, что каждая кухарка может стать министром, или как он там сказал. Теперь же мы видим, как продавщица стала премьер-министром».
Создать обещанное резервное подразделение Хельме не успел. Некоторые политики заметили, что с этой идеей вышло, примерно как у служившего Хельме образцом Дональда Трампа со строительством мексиканской границы. Хельме утверждал, что резервное подразделение – его тема, хотя работа над ней началась задолго до него.
«Это был старый план, прошедший несколько министров», - вспоминает бывший министр финансов и сельского хозяйства Ивари Падар (СДПЭ). По словам Падара, идея возникла на повестке дня во времена бронзовой ночи.
«Я сам тогда обошел членов Кайтселийта Пыльваского и Выруского уездов, мы обсуждали, как можно было бы создать такой резерв, который поддерживал бы полицию и Силы обороны», - пояснил Падар.
Планирование строительства эстонско-российской границы и строительство экспериментальных участков также длилось при нескольких правительствах, но строительство границы началось действительно при Хельме. В то же время правительство по инициативе Хельме уменьшило расходы на строительство границы и отложило на будущее приобретение техники слежения – камер, дронов и систем обнаружения дронов. В мае этого года было подписано распоряжение о строительстве участка границы длиной 32,5 километра, объявляя об этом, Март Хельме обещал, что к Иванову дню должно быть укомплектовано первое подразделение быстрого реагирования
«Единственное, что сейчас вспоминается из достижений Марта Хельме, - это успех на переговорах по бюджету», - сказал ранее занимавший пост министра внутренних дел Калле Лаанет (Партия реформ). «Март Хельме выторговал для МВД дополнительные деньги на инвестиции, строительство зданий. Если взглянуть на Эстонию как целое, было бы, конечно, важнее повысить зарплаты спасателям минимум до среднего уровня по Эстонии. На это потребовалось бы всего 16 миллионов евро».
Клубника сорта «Серебро Хельме»
Ивари Падар считает, что Хельме больше взбивал пену, чем делал реально, почерк министр больше всего был заметен при составлении Закона об иностранцах.
«Он значительно сужает возможности иностранцев, прежде всего украинцев, работать в Эстонии, - отметил Падар. – Нехватка рабочих рук постигла не только крупных сельскохозяйственных производителей, но и средних, и даже мелких. До меня доходила информация, что фермеры во время сбора урожая ждали в очереди, пока бригада украинцев закончит работать у одного фермера, чтобы тут же направить ее на собственное поле».
«Конкретным достижением можно считать сорт клубники «Серебро Хельме»», - иронично заметил Падар, намекая на клубнику, которая из-за нехватки сборщиков, просто сгнила и покрылась плесенью на полях.
Идея из ежегодника КаПо
Кроме того, ужесточившуюся политики в области гражданства и миграции почувствовали на себе иностранные студенты. В то же время и это не была идея Хельме: КаПо предупреждала в ежегоднике за 2018 год (018. Препятствие международному терроризму. Ситуация в Эстонии): «Опасность злоупотребления учебной миграцией и действительные проблемы, которые возникли, очень велики. /.../ Многие граждане третьих стран используют статус студента в основном для того, чтобы проникнуть в Шенгенскую зону, и теряются на просторах ЕС, прежде чем начнут учебу. Многие студенты, окончившие университет, ходатайствуют о постоянном виде на жительство и остаются в Эстонии на простых работах, приглашая сюда членов семьи. /.../ Международный опыт указывает на опасность того, что возникнут замкнутые общины и параллельные общества, и там будут нарушаться традиции и обычаи государства, вступят в противоречие с существующим в стране законным порядком. Добровольная сегрегация и связанная с этим социальная и экономическая уязвимость, в свою очередь, создают весьма благоприятную почву для радикализации и, таким образом, поддержки терроризма. В интересах государства избежать такого развития».
Политолог Тартуского университета Мартин Мельдер комментирует, что отделить от решений правительства именно достижения Хельме весьма сложно. «Деятельность правительства невозможно поделить на фрагменты, это коллективная работа», - считает он.
Доброе слово от партнеров по коалиции
Зампредседателя Центристской партии, возглавляющей правящую коалицию, Яанус Карилайд заметил в поддержку Марта Хельме: «Сотрудничество было хорошим. Я бы отметил быструю реакцию МВД во время первой волны коронавируса при рассмотрении пакета законодательных поправок, прежде всего, предоставление дополнительных прав помощникам полицейских и изменение Закона об оружии (ужесточение)».
«Крупнейшим достижением Марта Хельме является то, что несмотря на громкие слова дела спокойно двигались в прежнем направлении. С коронакризисом коалиция справилась хорошо», - оценил генеральный секретарь «Отечества» Прийт Сибуль. «Застопорилось создание инициированного Хельме и ненужного в нынешнем виде кризисного резерва. Из-за разногласий с Министерством обороны. Также в ожидаемом темпе не продвинулись поправки к Закону об иностранцах».
Оценка Сийма Кийслера («Отечество») более критична: «Хельме запомнится как политика, расколовший общество, слов было довольно много, хороших дел не припомню».
Прийт Сибуль прокомментировал, почему несмотря на то, что высказывания Марта и Мартина Хельме переходили все границы, партия решила остаться в той же коалиции: «После выборов в сформированной коалиции «Отечество» увидело возможность реализовать свои предвыборные обещания: реформа второй пенсионной ступени, инвестиции в гособорону. Это оправдало себя. В этой коалиции «Отечество» может сосредоточиться на политике, основанной на консервативных ценностях, миграционной и семейной политике и безопасности Эстонии. Общая мировоззренческая часть в вопросах ценностей в этой коалиции больше, чем в других возможных форматах».
Свершения министра внутренних дел Марта Хельме
- Успешное управление кризисом Covid-19 в пределах компетенции МВД.
- Приведение в порядок трудовой и учебной миграции. Доведение до Рийгикогу Закона об иностранцах.
- Повышение зарплат для работников сферы внутренней безопасности.
- Начало строительства восточной границы. Было уменьшено число компонентов инфраструктуры, пограничный проект был сделан дешевле.
- Усиление управления погранохраны, создано особое отделение.
- Продолжены инвестиции в здания внутренней безопасности.
- Создание кризисного резерва. Правительство выделило на 2021 год дополнительно два миллиона евро. В новом году планируется продолжить улучшать готовность к кризису различных учреждений, подведомственных МВД, в том числе с помощью создания кризисного резерва полиции и погранохраны.
Источник: Консервативная народная партия Эстонии