Март Хельме на факельном шествии в честь 102-й годовщины ЭР. ФОТО: Mihkel Maripuu

Планирование строительства эстонско-российской границы и строительство экспериментальных участков также длилось при нескольких правительствах, но строительство границы началось действительно при Хельме. В то же время правительство по инициативе Хельме уменьшило расходы на строительство границы и отложило на будущее приобретение техники слежения – камер, дронов и систем обнаружения дронов. В мае этого года было подписано распоряжение о строительстве участка границы длиной 32,5 километра, объявляя об этом, Март Хельме обещал, что к Иванову дню должно быть укомплектовано первое подразделение быстрого реагирования

«Единственное, что сейчас вспоминается из достижений Марта Хельме, - это успех на переговорах по бюджету», - сказал ранее занимавший пост министра внутренних дел Калле Лаанет (Партия реформ). «Март Хельме выторговал для МВД дополнительные деньги на инвестиции, строительство зданий. Если взглянуть на Эстонию как целое, было бы, конечно, важнее повысить зарплаты спасателям минимум до среднего уровня по Эстонии. На это потребовалось бы всего 16 миллионов евро».

Клубника сорта «Серебро Хельме»

Ивари Падар считает, что Хельме больше взбивал пену, чем делал реально, почерк министр больше всего был заметен при составлении Закона об иностранцах.

«Он значительно сужает возможности иностранцев, прежде всего украинцев, работать в Эстонии, - отметил Падар. – Нехватка рабочих рук постигла не только крупных сельскохозяйственных производителей, но и средних, и даже мелких. До меня доходила информация, что фермеры во время сбора урожая ждали в очереди, пока бригада украинцев закончит работать у одного фермера, чтобы тут же направить ее на собственное поле».

«Конкретным достижением можно считать сорт клубники «Серебро Хельме»», - иронично заметил Падар, намекая на клубнику, которая из-за нехватки сборщиков, просто сгнила и покрылась плесенью на полях.

Март Хельме на пике весенней волны коронавируса. ФОТО: Mihkel Maripuu

Идея из ежегодника КаПо