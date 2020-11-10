Между большим и меньшим злом лучше не выбирать, или Что думают подростки Эстонии о выборах в США

64% опрошенных довольны результатами выборов. Некоторые из них открыто признали, что болели за Байдена. «Я очень довольна выборами и поддерживаю демократов»,- прокомментировала участница опроса.

«Я счастлив, потому что с Байденом есть надежда увидеть изменения. Он показал, что может работать лучше, чем Трамп, и принимает более благоразумные решения. Теперь не нужно испытывать страх, что детское поведение Трампа может привести к войне или к чему-нибудь еще. Джо Байден также более понимающий в отношении инвалидов, он заботиться обо всех», - сказал еще один опрошенный.

Аргументация некоторых респондентов сводилась к мысли: «По крайней мере, не Трамп». «Я рада, что Трамп уходит из политики США, но я не могу ничего сказать про методы Байдена. Скорее, это позитивная новость, чем негативная», - сказала участница опроса.

Один подросток процитировал польского писателя Анджея Сапковского: «Между большим и меньшим злом лучше не выбирать. Пожалуй, скудно, но лучше, чем Трамп».

8% молодых людей ответили, что не считают Джо Байдена идеальным главой Белого дома. Один человек отметил, что, по его мнению, Байден уже слишком стар для президентской должности, второй предположил, что победа была достигнута обманным путем. Остальные же ответили, что являются сторонниками Дональда Трампа.

22% решили занять нейтралитет, а 2% считают, что не было разницы, кто выиграет. «Думаю, что это не меняет вообще ничего. Америка продолжит существовать в мире и предполагаю, что победа Байдена не решит самые важные проблемы этой страны»,- сказал участник опроса.

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