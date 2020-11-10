Владимир Соловьев о Марте Хельме: в Эстонии инакомыслие недопустимо

Соловьев отметил, что его удивляет недовольство зарубежных СМИ тем, что президент России не поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США: «Меня удивляет, что западные, казалось бы, вменяемые политики выстроились в очередь, чтобы поцеловать кольцо Байдена, хотя официального подведения итогов еще и не было». Он добавил, что выходят целые статьи о том, что эти выборы были честными, правильными, понятными: «Хотя некоторые необоснованные утверждения… Слушайте, вы, конечно, извините, но эти некоторые необоснованные утверждения исходят от действующего президента Соединенных штатов Трампа. Не из России, не из Китая, не из Ирана».

Далее, рассуждая о том, что России уже понятно, какую политику будут вести США, Соловьев развеселился и сказал: «Мне больше всего нравится, что представитель не самого большого правительства, не самой большой Прибалтийской страны только на секунду рот открыл, на него уже так обрушились: как он смел сказать такое? То есть, нет представления о том, что: нам так важна ваша точка зрения. Молчать, ты что? Великий демократический американский истеблишмент сказал, кому молиться, а вы, что себе позволяете?»

Далее было предложено посмотреть отрывок пресс-конференции, на которой Март Хельме заявил о своей отставке: «Давайте посмотрим, что этот несчастный представитель правительства сказал, и что с ним за это сделали. Он, как я понимаю, возглавлял МВД до недавнего времени».