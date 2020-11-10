Умер прославленный тренер по фигурному катанию Игорь Москвин

"Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) скорбит по невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, родным, близким, коллегам Игоря Борисовича. Светлая память об Игоре Борисовиче Москвине останется в сердцах его учеников, коллег, всех людей, преданных фигурному катанию", - говорится в заявлении ФФККР .

В федерации отмечают, что Москвин был продолжателем славных традиций отечественной школы фигурного катания. Он воспитал и подготовил плеяду выдающихся спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Людмила Белоусова - Олег Протопопов, супруга Тамара Николаевна Москвина (пятикратная чемпионка СССР в одиночном катании, впоследствии выступавшая в парном вместе с Алексеем Мишиным, тренер олимпийских чемпионов), Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин и многие-многие другие.

Ушел из жизни выдающийся тренер Игорь Борисович Москвинhttps://t.co/TCx8uSBpo9 pic.twitter.com/x3bL9wsxYo — FigureSkatingRu / Фигурное Катание (@figureskatingRu) November 10, 2020

Будучи фигуристом, Москвин выступал в паре с Майей Беленькой, трижды становился чемпионом СССР в парном катании (1952, 1953 и 1954). Он был первым советским фигуристом, который вместе с другими спортсменами участвовал в чемпионате Европы 1956 года.

Игорь Борисович до последнего времени продолжал заниматься тренерской работой, постоянно приезжал на каток, помогал и консультировал спортсменов, тренеров, вместе с супругой Тамарой Москвиной занимался с учениками ее группы.