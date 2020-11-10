Вт, 10.11.2020
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Хелир-Валдор Сеэдер
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  • При столкновении грузовика и трактора пострадал один человек

Фото ⟩ При столкновении грузовика и трактора пострадал один человек

На Лихуласком шоссе перевернулся трактор.

ФОТО: Jaanus Kosenkranius

Сегодня, 10 ноября, утром в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на шоссе Пярну-Лихула в деревне Папсааре, где столкнулись грузовик и трактор.

По словам пярнуского аварийного полицейского Тоомаса Вильтока, ДТП произошло, поскольку выезжающий со стороны Нурме со второстепенной дороги грузовик не уступил дорогу ехавшему из Пярну в сторону Аудру по главной дороге трактору, пишет Pärnu Postimees.

В результате столкновения трактор перевернулся на бок, водитель трактора пострадал и был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья. Водитель грузовика травм не получил.

ФОТО: Jaanus Kosenkranius

Оба водителя были трезвыми. Для выяснения обстоятельств ДТП полиция начала производство о проступке.

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