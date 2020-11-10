Жители Эстонии должны будут соблюдать правило 2+2 и носить маски

Министр образования и науки Майлис Репс сказала в интервью Vikerraadio, что правительство решило вернуть во внутренних помещениях правило 2+2. Это значит, что передвигаться можно по два человека и при этом с другими держать дистанцию минимум в два метра. Правило распространяется на крупные магазины, торговые центры, учреждения, на кассах нужно будет придерживаться разметки.

На небольшие сельские магазины и прочие места, где невозможно соблюдать правило, оно не будет распространяться. Правило 2+2 также не будет распространяться на кинозалы и театры и школы, но будет обязательным для развлекательных заведений, которые должны будут закрываться в полночь.

Исключение также ввели для мест общественного питания. Правительство несколько дней вело переговоры с представителями ресторанов, пошло им навстречу и разрешило, чтобы за одним столом могло собираться до восьми человек, которых от остальных столов должно отделять не менее двух метров.

В общественном транспорте, концертных, кино- и театральных залах необходимо будет носить маску.

«Если тебе не меньше 12 лет и у тебя нет других медицинских показаний, необходимо прикрыть рот и нос. Будь то маска или самодельное изделие, похожее на маску, здесь мы не уточняли», - сказала Репс.

В то же время она признала, что строго штрафовать нарушителей правил не будут. Но у медицинских учреждений и организаторов концертов будет право требовать ношения маски от посетителей.