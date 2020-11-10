Министр здравоохранения Литвы: карантин в стране будет продлен

В Литве 7 ноября был введен всеобщий карантин, который будет действовать до 29 ноября, однако по истечении этого срока правительство может продлить его.
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига считает, что через три недели правительство продлит карантин.
"Через три недели правительство вернется к рассмотрению. У меня нет сомнений в том, что карантин все же продлят. Вопрос лишь в том, какими будут условия", – сказал журналистам во вторник в сейме А. Верига.
По его словам, пока слишком рано оценивать результаты введенного в Литве в субботу карантина.
"В начале следующей недели, мы сможем точнее сказать, как идут дела", – комментировал министр.
По словам Вериги, в среду Кабмин планирует принять определенные уточнения, связанные с карантинными ограничениями.
"Должны быть выдвинуты несколько уточнений. О двух уже шла речь. Одно уточнение – по поводу ношения масок детьми до шести лет и старше, поскольку недопонимание возникло в детских садах, где кому-то уже исполнилось шесть лет, а кому-то - нет", – сказал он.
"И второе (уточнение – BNS) – об аренде помещений, где, как мы сейчас видим, обходят некоторые требования, различные игровые комнаты или подобные заведения сдаются в аренду. Поэтому требуются уточнения", – добавил министр.
В связи с распространением коронавируса в субботу в Литве вступил в силу карантин, он продлится до 29 ноября включительно.
В период карантина в публичных местах обязательно носить маски, прикрывающие рот и нос, запрещены все мероприятия, за исключением спортивных соревнований высшего уровня без зрителей.
Также запрещена деятельность ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, игорных домов и прочих мест увеселения, оздоровительных центров, предоставляющих услуги отдыха.
Кроме прочего, во время карантина действуют и другие ограничения, связанные со здравоохранением, местами торговли, образованием, общественным транспортом и прочим.
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