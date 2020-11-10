Министр здравоохранения Литвы: карантин в стране будет продлен

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига считает, что через три недели правительство продлит карантин.

"Через три недели правительство вернется к рассмотрению. У меня нет сомнений в том, что карантин все же продлят. Вопрос лишь в том, какими будут условия", – сказал журналистам во вторник в сейме А. Верига.

По его словам, пока слишком рано оценивать результаты введенного в Литве в субботу карантина.

"В начале следующей недели, мы сможем точнее сказать, как идут дела", – комментировал министр.

По словам Вериги, в среду Кабмин планирует принять определенные уточнения, связанные с карантинными ограничениями.

"Должны быть выдвинуты несколько уточнений. О двух уже шла речь. Одно уточнение – по поводу ношения масок детьми до шести лет и старше, поскольку недопонимание возникло в детских садах, где кому-то уже исполнилось шесть лет, а кому-то - нет", – сказал он.

"И второе (уточнение – BNS) – об аренде помещений, где, как мы сейчас видим, обходят некоторые требования, различные игровые комнаты или подобные заведения сдаются в аренду. Поэтому требуются уточнения", – добавил министр.

В связи с распространением коронавируса в субботу в Литве вступил в силу карантин, он продлится до 29 ноября включительно.

В период карантина в публичных местах обязательно носить маски, прикрывающие рот и нос, запрещены все мероприятия, за исключением спортивных соревнований высшего уровня без зрителей.

Также запрещена деятельность ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, игорных домов и прочих мест увеселения, оздоровительных центров, предоставляющих услуги отдыха.

Кроме прочего, во время карантина действуют и другие ограничения, связанные со здравоохранением, местами торговли, образованием, общественным транспортом и прочим.