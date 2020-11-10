Коронавирус обнаружен еще в одной школе

У ученика не было симптомов, но у него был близкий контакт с инфицированным, подтвердила директор школы Анне-Лии Керге. Получивший положительный тест школьник успел зараженным прийти в школу один раз, и весь его класс — 23 ученика — отправлен на удаленное обучение. Из дома также должны работать четыре учителя, которые контактировали с учениками десятого класса.

«Я очень благодарна сотруднику Департамента здоровья, который сразу связался со мной сегодня утром и очень подробно объяснил, как и что теперь делать», - сказала Керге. По ее словам, первая обеспокоенность в школе прошла, а весенний опыт был настолько поучительным, что в школе научились рассеивать учеников и организовывать учебу через интернет. Керге отметила, что у них были в наличии защитные маски и визоры, и с сегодняшнего дня учителя старшего возраста надевают их.