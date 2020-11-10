Фото ⟩ Добро пожаловать в Кибуна: микродача на большом участке ждет нового хозяина

В волости Сауэ продается маленькая дача, расположенная на большом уединенном земельном участке, передает Kodustiil.
Участок, на котором находится дача, имеет площадь 2534 квадратных метра. Кроме дачи, на нем стоят еще две хозяйственные постройки и теплица. Недвижимость выставлена на продажу за 30 000 евро.
На участке есть колодец с насосом, воду из которого можно использовать для полива и наполнения погружной бани-бочки. В саду растут фруктовые деревья и молодые ягодные кусты, а также есть розарий и альпийский садик. На первом этаже деревянного домика есть небольшой коридор, кухня, гостиная и спальня.
В прохладные вечера домик обогревают камин и печь «Пионер». В мансарде имеются спальные места для гостей. Согласно объявлению, на данный момент дача может предоставить ночлег семи усталым друзьям. Рядом с домом - большая терраса с баней и ванной-бочкой.
Имеются полученные в этом году условия для проектирования на участке. С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.
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