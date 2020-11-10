Фото ⟩ Добро пожаловать в Кибуна: микродача на большом участке ждет нового хозяина

Участок, на котором находится дача, имеет площадь 2534 квадратных метра. Кроме дачи, на нем стоят еще две хозяйственные постройки и теплица. Недвижимость выставлена на продажу за 30 000 евро.

Дача в Кибуна. ФОТО: KV.EE

На участке есть колодец с насосом, воду из которого можно использовать для полива и наполнения погружной бани-бочки. В саду растут фруктовые деревья и молодые ягодные кусты, а также есть розарий и альпийский садик. На первом этаже деревянного домика есть небольшой коридор, кухня, гостиная и спальня.

Дача в Кибуна. ФОТО: KV.EE

В прохладные вечера домик обогревают камин и печь «Пионер». В мансарде имеются спальные места для гостей. Согласно объявлению, на данный момент дача может предоставить ночлег семи усталым друзьям. Рядом с домом - большая терраса с баней и ванной-бочкой.

Имеются полученные в этом году условия для проектирования на участке. С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.