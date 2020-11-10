Стал известен автор «Тотального диктанта» 2021 года

Как отметил автор текста Дмитрий Глуховский, идея написать текст для «Тотального диктанта» возникла несколько лет назад – в момент, когда он зачитывал перед аудиторией «Тотального диктанта» текст другого автора.

«Мне очень импонируют цели и «всегалактический» масштаб акции и я без раздумий согласился стать автором текста, - отметил Глуховский. – В ходе подготовки я ознакомился с текстами предыдущих лет, и понял, что мне не хватило в них простой человеческой эмоции, жизни. Я попытался сделать что-то другое. Моя история вдохновлена событиями, происходившими в моей семье и разговорами с моими близкими».

Как отметил председатель Филологического совета «Тотального диктанта», главный редактор портала «Грамота.ру», член Орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов, любителям русского языка, которые будут писать диктант в следующем году, следует повторить правила оформления прямой речи, поскольку в тексте встречаются разные комбинации диалогов.

С учетом традиционно высокой популярности проекта среди жителей столицы, владеющих русским языком, городские власти снова планируют провести это мероприятие и в Таллинне.

Как отметил вице-мэр Вадим Белобровцев, с годами «Тотальный диктант» стал ярким, ожидаемым событием и настоящим праздником для людей, которые считают ценностью грамотное владение родным языком.

«Я рад тому, что автором текста в этот раз стал молодой российский писатель, подаривший читателям бестселлер «Метро 2033». В свою очередь, таллиннские организаторы акции всегда творчески подходили к ее проведению, и я надеюсь, что нам вновь удастся найти достойного «диктатора», - отметил Белобровцев.

По словам вице-мэра, несмотря на пандемию коронавируса, организаторам «Тотального диктанта» удалось сохранить последовательное проведение акции и в этом году, за счет успешного применения технологичных решений. 17 октября текст диктанта был зачитан в прямом эфире на официальном сайте акции totaldict.ru.

«Хотелось бы верить в то, что в следующем году все связанные с коронавирусом ограничения останутся в прошлом, и сотни тысяч человек вновь соберутся в разных уголках планеты, чтобы вместе написать диктант», - сказал Белобровцев.

На сайте акции totaldict.ru стартовало голосование за столицу диктанта, которое продлится до 24 ноября. Автор текста приедет в город-победитель 10 апреля следующего года, чтобы прочитать диктант на главной площадке всемирной акции. Таллинн участвует в международной акции грамотности с 2013 года, и в последние несколько лет становится самой большой площадкой в мире. Таллинн удостаивался звания столицы акции в 2019 году.

«Тотальный диктант» — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2020 году «Тотальный диктант» написали свыше 270 тысяч участников из 109 стран. Авторами диктанта в разное время были Андрей Геласимов, Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Дина Рубина и другие авторы.