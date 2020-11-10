Стал известен автор «Тотального диктанта» 2021 года

На прошедшей сегодня традиционной пресс-конференции «Тотального диктанта» объявили автора текста следующего года - им стал писатель Дмитрий Глуховский. Следующая всемирная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» состоится 10 апреля 2021 года.
Как отметил автор текста Дмитрий Глуховский, идея написать текст для «Тотального диктанта» возникла несколько лет назад – в момент, когда он зачитывал перед аудиторией «Тотального диктанта» текст другого автора.
«Мне очень импонируют цели и «всегалактический» масштаб акции и я без раздумий согласился стать автором текста, - отметил Глуховский. – В ходе подготовки я ознакомился с текстами предыдущих лет, и понял, что мне не хватило в них простой человеческой эмоции, жизни. Я попытался сделать что-то другое. Моя история вдохновлена событиями, происходившими в моей семье и разговорами с моими близкими».
Как отметил председатель Филологического совета «Тотального диктанта», главный редактор портала «Грамота.ру», член Орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов, любителям русского языка, которые будут писать диктант в следующем году, следует повторить правила оформления прямой речи, поскольку в тексте встречаются разные комбинации диалогов.
С учетом традиционно высокой популярности проекта среди жителей столицы, владеющих русским языком, городские власти снова планируют провести это мероприятие и в Таллинне.
Как отметил вице-мэр Вадим Белобровцев, с годами «Тотальный диктант» стал ярким, ожидаемым событием и настоящим праздником для людей, которые считают ценностью грамотное владение родным языком.
«Я рад тому, что автором текста в этот раз стал молодой российский писатель, подаривший читателям бестселлер «Метро 2033». В свою очередь, таллиннские организаторы акции всегда творчески подходили к ее проведению, и я надеюсь, что нам вновь удастся найти достойного «диктатора», - отметил Белобровцев.
По словам вице-мэра, несмотря на пандемию коронавируса, организаторам «Тотального диктанта» удалось сохранить последовательное проведение акции и в этом году, за счет успешного применения технологичных решений. 17 октября текст диктанта был зачитан в прямом эфире на официальном сайте акции totaldict.ru.
«Хотелось бы верить в то, что в следующем году все связанные с коронавирусом ограничения останутся в прошлом, и сотни тысяч человек вновь соберутся в разных уголках планеты, чтобы вместе написать диктант», - сказал Белобровцев.
На сайте акции totaldict.ru стартовало голосование за столицу диктанта, которое продлится до 24 ноября. Автор текста приедет в город-победитель 10 апреля следующего года, чтобы прочитать диктант на главной площадке всемирной акции. Таллинн участвует в международной акции грамотности с 2013 года, и в последние несколько лет становится самой большой площадкой в мире. Таллинн удостаивался звания столицы акции в 2019 году.
«Тотальный диктант» — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2020 году «Тотальный диктант» написали свыше 270 тысяч участников из 109 стран. Авторами диктанта в разное время были Андрей Геласимов, Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Дина Рубина и другие авторы.