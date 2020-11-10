Картина дня: новые коронавирусные ограничения, проблемы многодетной семьи и достижения Хельме

В Эстонии вводятся новые коронавирусные ограничения

Сегодня премьер-министр Юри Ратас, министр социальных дел Танель Кийк, руководитель Департамента здоровья Юллар Ланно и глава ученого совета, профессор медицинской микробиологии Института биомедицины и трансплантологии Тартуского университета Ирья Лутсар рассказали на пресс-конференции о новых ограничениях, вводящихся для предотвращения распространения коронавируса. Читать далее...

В Эстонии выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2553 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 128 проб (5,0%) дали положительный результат. Читать далее...

В долгах как в шелках: бывший работодатель требует с уволившегося работника 7000 евро

Главный герой очередного выпуска программы Kuuuurija - 46-летний Тарво, пять лет проработавший дояром на молочной ферме Nopri. После того как он ушел с этой работы, за ним остался большой долг перед бывшим работодателем, с которым работник категорически не согласен. Читать далее...

Попов: вакцину от коронавируса могут доставить в Эстонию в первом полугодии 2021 года

По словам медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Аркадия Попова, при благоприятном стечении обстоятельств первая партия вакцины от коронавируса может быть доставлена в Эстонию в первом полугодии 2021 года. Читать далее...

Новые коронавирусные ограничения могут привести государство в суд

Распространение коронавируса в Эстонии день ото дня ставит рекорды – вчера 14-дневный показатель заражаемости на 100 000 жителей страны поднялся уже до отметки в 137. Читать далее...

Острая нехватка социального жилья: в Маарду многодетная семья ютится на 49 квадратных метрах

Жительница Маарду Екатерина Матвеева (33) вместе с мужем воспитывает четырех детей. Вшестером они ютятся в двухкомнатной социальной квартире и как многодетная и малообеспеченная семья стоят в очереди на увеличение жилплощади. Поговорка «в тесноте, да не в обиде» здесь, увы, неприменима, поскольку один из детей тяжело болен и нуждается в тишине, покое и личном пространстве, которого родители пока обеспечить не могут. Читать далее...

В Армении протестующие ворвались в здания правительства и парламента, избили спикера и обокрали Пашиняна

Армения встретила акциями протеста подписание трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Как пишет "Интерфакс", несколько сотен человек ворвались в здание парламента, заняли места депутатов и президиума и потребовали, чтобы к ним вышел премьер Никол Пашинян. Читать далее...

Эпопея продолжается: что стало с живущим под землей слепым стариком?

С прошлого понедельника, когда программа Kuuuurija рассказала о живущем в подземелье слепом старике, телефон ведущей Катрин Луст не умолкал, а почтовый ящик полностью забит. Жители Эстонии очень волнуются за этого человека и спрашивают, как у него дела. Читать далее...

В Литве умерла самая молодая жертва коронавируса с начала пандемии, в Латвии зафиксирован скачок заболеваемости

За сутки от COVID-19 в Литве умерло 11 человек, среди них - самая молодая жертва коронавируса за период с начала пандемии. В Латвии зафиксирован скачок заболеваемости коронавирусом. Читать далее...

Клубника с плесенью и шевеления на границе: политики затруднились назвать достижения Хельме

Сообщивший вчера о своей отставке министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) постоянно оказывался в центре внимания благодаря своим высказываниям, но когда Postimees попросил политиков и политологов назвать конкретные его достижения на этом посту, тем пришлось поломать голову. Читать далее...