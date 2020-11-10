Бдительный гражданин помог найти объявленную в розыск машину

В понедельник, 9 ноября, ночью в полицию сообщили, что в волости Виймси был угнан белый фургон Ford Transit с регистрационным номером 543BXH.
Предполагалось, что машина могла по-прежнему находиться в районе Пирита или в олости Виймси. Либо в Харьюмаа.
Сегодня пресс-служба полиции сообщила, что машина была найдена вчера вечером в волости Виймси. Машину обнаружил бдительный гражданин, который незадолго до этого видел объявление о розыске машины в Fecebook.
Обстоятельства инцидента установят в ходе следствия.