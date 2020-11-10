Ср, 11.11.2020
Мы не сможем продолжать работу в такой коалиции, где нам каждую неделю приходится решать проблемы как внутренней, так и внешней политики. Хелир-Валдор Сеэдер
Хелир-Валдор Сеэдер
  • Rus.Postimees.ee
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Бдительный гражданин помог найти объявленную в розыск машину

Politseiauto.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

В понедельник, 9 ноября, ночью в полицию сообщили, что в волости Виймси был угнан белый фургон Ford Transit с регистрационным номером 543BXH.

Предполагалось, что машина могла по-прежнему находиться в районе Пирита или в олости Виймси. Либо в Харьюмаа.

Сегодня пресс-служба полиции сообщила, что машина была найдена вчера вечером в волости Виймси. Машину обнаружил бдительный гражданин, который незадолго до этого видел объявление о розыске машины в Fecebook.

Обстоятельства инцидента установят в ходе следствия.

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