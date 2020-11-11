Косплей по-эстонски: как необычное хобби стало стилем жизни художницы Галины Зайцевой

Работы эстонской художницы Галины Зайцевой являются прекрасным доказательством того, что косплей – это далеко не детское хобби, как думают многие, а нечто значительно серьезнее.
Косплей – это контаминация двух слов: костюм (costume) и игра (play). Человек, который переоделся в любимого персонажа из фильмов, сериалов, компьютерных игр, комиксов, аниме и манги, раскрывает его характер, копирует пластику тела и мимику. Это увлечение включает в себя создание самого костюма и атрибутики. Аниме, в свою очередь, – это японская анимация, рассчитанная на подростковую и взрослую аудитории, а манга – японские комиксы.
Благодаря сообществу AniX, нам удалось выяснить, что 90,4% от 104 ответивших на опросник считают, что тема косплея действительно актуальна среди эстонской молодежи. «На самом деле это увлечение – большой труд. Работы косплееров не могут не вызывать восторг, ведь сколько труда вложено в костюм и само перевоплощение!» - прокомментировал один из участников опроса. Согласно результатам опроса, 58 человек хотели бы перевоплотиться в любимого персонажа, а 14 человек ответили, что им уже представилась такая возможность или они сами являются косплеерами.
У Галины Зайцевой все началось с того, что она работала в филиале Детского музея Miiamilla в Кадриорге. И на каждый День семьи она придумывала маленькое костюмированное представление. Именно тогда у нее зародилась мысль: а почему бы не делать персонажей из игр и аниме? К настоящему моменту девушка занимается этим делом уже семь лет. По ее словам, было тяжело начать что-то делать из-за сравнений с латвийскими косплеерами, которые, по мнению многих, действительно делают очень хорошие костюмы.
В основном Галина вдохновляется персонажами игр. Она смотрит аниме на протяжении 19 лет и играет в игры примерно столько же. Большую известность получил ее костюм из игры Guild Wars, после чего создательнице дали прозвище Капуста.
«Сейчас в Музее кино проходила выставка, посвященная косплею, которая из-за пандемии также проводилась виртуально. Там была представлена одна из моих работ. Приходилось очень долго выбивать себе место под солнцем, но в итоге мне разрешили сделать выставку», – рассказала девушка, которая представила зрителям свой костюм из Guild Wars. Во время онлайн-трансляции, посвященной выставке, она рассказала о том, что такое косплей, а потом провела мастер-класс, в рамках которого поделилась знаниями, как можно начать заниматься этим делом в Эстонии и самое главное – где брать материалы.
Последний свой костюм косплеер назвала «Тысяча и одна деталь», потому что костюм состоит из множества деталей. Для того, чтобы надеть этот костюм, был даже составлен список, в каком порядке идут его детали. Галина утверждает, что у нее уходит полтора часа, чтобы надеть этот костюм.
«Косплеер – это очень много профессий в одном человеке. Он сам себе художник, стилист, визажист, парикмахер, швея, постановщик, музыкант, так как один человек должен уметь все это делать. Это необходимо, чтобы сделать костюм и выступить», – говорит Галина. Помимо этого, воплощение любимого персонажа в реальность – не дешевое удовольствие, к тому же никак не окупающееся. Мастерица давно перестала считать деньги, потому что для нее это уже не имеет никакого значения. Также она призналась, что косплеем начала заниматься только тогда, когда у нее появилась постоянная работа и, соответственно, заработок. «Я не представляю, как бы это можно было делать в школе или в университете», – говорит она.
По образованию Галина учитель искусства, поэтому база у нее уже имелась, однако костюмы она раньше никогда не делала, шить не любила и не умела. В школе у нее это никогда не получалось. Сейчас косплеер работает педагогом в Историческом музее.
Раньше Галина участвовала практически во всех прибалтийских фестивалях. Помимо AniMatsuri и JAFF, она выступала со своими костюмами на MängudeÖÖ – все это проходит в Эстонии. Также принимала участие в Юникон, HyperTown и Comic Con Baltics.
Косплеер добавила, что она не может претендовать на некоторые номинации, выступая на местных фестивалях, так как является организатором. На данный момент Галина готовится к AniMatsuri, который пройдет в Тарту. Самое крупное мероприятие, на котором ей удалось побывать, – это Comic-Con в Лондоне, однако она подчеркнула, что ей больше нравятся наши местные, ведь они уютнее и меньше, все между собой общаются.
Самая наболевшая тема у каждого анимешника, геймера, косплеера – это то, что многие не воспринимают их увлечения всерьез. «Мультфильмы ведь тоже бывают разные. Есть те, которые нацелены на детей, а есть те, которые нацелены на взрослых. Мультипликация и анимация – это всего лишь метод передачи информации. То же самое и с фильмами. Есть фильмы детские, а есть взрослые. То есть, почему анимацию все время считают именно детской забавой, я не очень понимаю. Игры тоже бывают совершенно разные», – прокомментировала Галина.
«Многие считают, мол, подумаешь, сделал костюм - и что такого? Или, что это детское развлечение. На самом деле развлечение далеко не детское. Оно забирает очень много времени, очень много денег и много труда», - добавляет она.
Девизом Галины являются следующие слова: «Даже если проект кажется большим и сложным, не стоит от него отказываться. Если начать разбирать такой костюм на части, как конструктор, то можно увидеть, что детали на самом деле не такие уж и невыполнимые».
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