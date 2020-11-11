Косплей по-эстонски: как необычное хобби стало стилем жизни художницы Галины Зайцевой

Косплей от Галины Зайцевой ФОТО: Личный архив

Косплей – это контаминация двух слов: костюм (costume) и игра (play). Человек, который переоделся в любимого персонажа из фильмов, сериалов, компьютерных игр, комиксов, аниме и манги, раскрывает его характер, копирует пластику тела и мимику. Это увлечение включает в себя создание самого костюма и атрибутики. Аниме, в свою очередь, – это японская анимация, рассчитанная на подростковую и взрослую аудитории, а манга – японские комиксы.

Косплей от Галины Зайцевой ФОТО: Личный архив

Благодаря сообществу AniX, нам удалось выяснить, что 90,4% от 104 ответивших на опросник считают, что тема косплея действительно актуальна среди эстонской молодежи. «На самом деле это увлечение – большой труд. Работы косплееров не могут не вызывать восторг, ведь сколько труда вложено в костюм и само перевоплощение!» - прокомментировал один из участников опроса. Согласно результатам опроса, 58 человек хотели бы перевоплотиться в любимого персонажа, а 14 человек ответили, что им уже представилась такая возможность или они сами являются косплеерами.

У Галины Зайцевой все началось с того, что она работала в филиале Детского музея Miiamilla в Кадриорге. И на каждый День семьи она придумывала маленькое костюмированное представление. Именно тогда у нее зародилась мысль: а почему бы не делать персонажей из игр и аниме? К настоящему моменту девушка занимается этим делом уже семь лет. По ее словам, было тяжело начать что-то делать из-за сравнений с латвийскими косплеерами, которые, по мнению многих, действительно делают очень хорошие костюмы.

Косплей от Галины Зайцевой ФОТО: Личный архив

В основном Галина вдохновляется персонажами игр. Она смотрит аниме на протяжении 19 лет и играет в игры примерно столько же. Большую известность получил ее костюм из игры Guild Wars, после чего создательнице дали прозвище Капуста.

Косплей от Галины Зайцевой ФОТО: Личный архив

«Сейчас в Музее кино проходила выставка, посвященная косплею, которая из-за пандемии также проводилась виртуально. Там была представлена одна из моих работ. Приходилось очень долго выбивать себе место под солнцем, но в итоге мне разрешили сделать выставку», – рассказала девушка, которая представила зрителям свой костюм из Guild Wars. Во время онлайн-трансляции, посвященной выставке, она рассказала о том, что такое косплей, а потом провела мастер-класс, в рамках которого поделилась знаниями, как можно начать заниматься этим делом в Эстонии и самое главное – где брать материалы.

Последний свой костюм косплеер назвала «Тысяча и одна деталь», потому что костюм состоит из множества деталей. Для того, чтобы надеть этот костюм, был даже составлен список, в каком порядке идут его детали. Галина утверждает, что у нее уходит полтора часа, чтобы надеть этот костюм.