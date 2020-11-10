Вт, 10.11.2020
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  • В Литве умерла самая молодая жертва коронавируса с начала пандемии, в Латвии зафиксирован скачок заболеваемости

В Литве умерла самая молодая жертва коронавируса с начала пандемии, в Латвии зафиксирован скачок заболеваемости

Фото иллюстративное.

ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

За сутки от COVID-19 в Литве умерло 11 человек, среди них - самая молодая жертва коронавируса за период с начала пандемии. В Латвии зафиксирован скачок заболеваемости коронавирусом.

В Литве были подтверждены 1109 новых случаев заражения COVID-19, от коронавируса скончались 11 человек.

Представитель Национального центра общественного здоровья Литвы (НЦОЗ) Юстина Петравичене во вторник информировала BNS, что человек, относившийся к возрастной группе 30-39 лет и имевший сопутствующие заболевания, стал самой молодой жертвой коронавируса за период с начала пандемии. Этот случай смерти зарегистрирован в Каунасском уезде. Здесь зарегистрировано еще четыре случая смерти лиц в возрасте 50-99 лет, у которых тоже были сопутствующие заболевания. 

Также пять летальных исходов зарегистрировано в Паневежском уезде, умерли люди из возрастной группы 70-99 лет, у которых были сопутствующие заболевания. 

Одна смерть зарегистрирована в Тельшяйском уезде - это человек старше 90 лет, у которого были сопутствующие заболевания. 

В общей сложности от COVID-19 в Литве скончались 211 человек.

По иным причинам за сутки скончались четыре зараженных этим вирусом. Таких смертей в общей сложности зарегистрировано 74. 

В Латвии за сутки выявлено 208 новых случаев Covid-19, два человека умерли, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии (ЦПКЗ).

Накануне сообщалось о 92 случаях заражения и двух летальных случаях в связи с коронавирусом. С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 8395 человек. На сегодняшний день выздоровел 1471 человек.

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