Они городят огород

- Общинный огород в Ласнамяэ пользуется популярностью
- Иногда с него воруют, иногда подсаживают свое в чужие грядки
- Летом детей учили строить отели для насекомых
- Эпидемия планам на следующий год - не помеха
Мода на зеленый образ жизни, внезапный кризис, способствующий накоплению запасов и выращиванию подножного корма там, где только можно, и накопившийся стресс городского жителя, который как-то надо снимать. Чем не повод завести огородик? Откуда берутся городские огородники и как они приживаются в Ласнамяэ? Об этом мы поговорили с членом НКО Ласнаидея, координатором общинного огорода Прийсле Александром Вальдманном.
- Что собой представляет общинный огород Прийсле на данный момент?
- Он был запланирован еще при проектировании парка Прийсле, идея которого родилась, когда некоммерческое объединение Ласнаидея, которое занимается улучшением городской среды в Ласнамяэ с помощью вовлечения местных жителей, собрало обитателей Прийсле, чтобы они подумали вместе, что бы им хотелось сделать в своем районе. Сейчас наш огород – это два огороженных участка по сторонам пешеходной дорожки, где находятся ящики разной высоты из переработанного пластика. Плюс пара компостных ящиков, будка для инструмента и некоторое количество скамеек и столов. Еще пара ящиков стоит отдельно от остальных и играет роль общих грядок, в которые просто для красоты посажены цветы и пряные травы. На большем участке оставлено свободное место для проведения мероприятий. Территория принадлежит городу, но все управляется добровольцами.
Грядки разобрали быстро
- Какую роль ты там играешь и как дошел до жизни такой?
- Я с самого начала создания Ласнаидеи, иногда более, а иногда менее активно участвовал в ее работе, идея развития городского садоводства показалась мне очень полезной и была очень близка. Помимо удовольствия и пользы для самих жителей района, которые этим занимаются, это еще и укрепляет социальные связи между людьми, интеграцию и безопасность в округе, что всегда особенно актуально в спальных районах, где с этим во всем мире традиционно существуют проблемы.
Поэтому, когда рядом с моим домом появился еще пустой участок будущего огорода, я решил этим заняться вместе с еще двумя местными жителями. Вдобавок ко всему я, как член Ласнаидеи, которая подавала заявку на финансирование, занялся воплощением проекта в реальность, занимаясь всей бюрократией, заказами, подготовкой мероприятий, оповещением, регистрацией огородников и грядок, и разбирался с проблемами на личном уровне, если они возникали. По идее, я не обязан был брать грядку сам, тем более, что в детстве огород был скорее обязанностью, но решил, что руководитель проекта должен знать – каково это, и взял себе по грядке на обоих участках.
- Это ведь был ваш первый полноценный сельскохозяйственный сезон?
- Да, в прошлом году мы разбили только небольшое количество грядок и, так как уже наступил сентябрь, посадили немного цветов и куст ирги, который в этом году уже дал ягоды.
- Который это по счету общинный огород в Таллинне?
- Если смотреть по времени замысла, то он был одним из первых. В 2011-м появился огород в Нымме, в 2016-м задумали такой же в Прийсле, но первым в Ласнамяэ был все-таки создан огород Лаагна, который появился в 2017-м, став вторым в городе. Уже в 2019-м появились восемь новых огородов по всему Таллинну, в том числе в рамках благоустройства парка Прийсле достроили и наш. Наш огород уникален тем, что был единственным изначально запланированным в рамках городского благоустройства как часть парка. Мне кажется, что это хорошая идея, можно было бы так делать еще.
- Насколько охотно местные жители участвуют в такого рода хозяйстве?
- На недостаток интереса пожаловаться нельзя: все грядки разобрали довольно быстро и есть даже небольшая очередь на следующий год, когда мы планируем расширяться, строить новые грядки. Но пока в уже ранее собранных и заполненных землей ящиках не начало что-то прорастать, люди не так активно спрашивали, можно ли присоединиться.
- Сколько человек и как регулярно в этом участвуют?
- У нас 30 огородников и 48 ящиков – у некоторых больше одной грядки. Постоянно и активно участвуют в развитии огорода человек десять. Была пара человек, которые взяли грядку и ничего с ней вообще не сделали или не ухаживали, поэтому в итоге мы отдали их грядки другим желающим и поняли, что к условиям получения грядки, кроме контактных данных и годовой платы в 5 евро, которая тратится на нужды огорода, придется добавить и обязательство что-то с ней делать.
- Кто они – ваши огородники и какого они возраста?
- Примерно три четверти – русскоязычные. У нас есть несколько детей, которые, в основном, сажают и ухаживают самостоятельно, хотя и под руководством других взрослых огородников. А в остальном это преимущественно женщины от сорока лет до пенсионного возраста с небольшим преобладанием последнего.
- Консультирует ли их кто-то?
- У одной из наших координаторов, Ларисы, хотя и нет специального образования по теме (она инженер), но есть очень большой практический опыт: вокруг девятиэтажки, в которой она живет, она разбила и поддерживает очень красивый и разнообразный мини-Ботанический сад. В основном консультирует она, но свой опыт есть и у других, и мы дополняем друг друга. Даже у меня есть опыт и базовое понимание как это делается, еще с детства, когда у нас было целых три огорода.
Тащат понемножку
- Что выращивают чаще всего?
- Есть небольшое количество цветов, но почти все выращивают что-то съедобное – зелень, овощи и небольшое количество ягод.
- Что ты вырастил сам?
- Я, помучившись какое-то время с проблемой чистого холста, когда надо бы уже что-то «рисовать», а ты даже не знаешь – что, в итоге понял, что хочу в конце сезона просто сам съесть выращенное или угостить кого-то, посадил разные салаты, петрушку, укроп и капусту, а в остальном у меня росли всякие корнеплоды, которые с удовольствием были съедены.
- Не воруют посадки? Люди, бывает, и с клумб цветы выкапывают. Как у вас обстоят с этим дела?
- Понемногу воруют во всех огородах, но у нас эта проблема, как нам кажется, стоит чуть острее потому, что наш огород находится в парке, на виду и на пути у людей, и это происходило, хоть и по чуть-чуть, но много раз. Хотя мы начинали и каждый из нас что-то сажал, учитывая такую опасность, когда это происходило регулярно, это каждый раз расстраивало. Дети приходили в наше отсутствие и даже при нас и щипали что-нибудь, бабушки, проходя, рвали себе что-то на обед. В другом городском огороде пожилая женщина регулярно рвала зелень и цветы, которые потом продавала перед магазином. Трудно сказать, устроена ли у людей просто так совесть, что позволяет это делать, или это от бедности, но вот такой факт есть. Осуждать, например, детей, что они щипают растения и таскают плоды, мне трудно, потому что даже мне есть что с неловкостью из детства вспомнить. А тем более, если это от бедности.
Совсем другое дело было с землей, которую мы купили, чтобы досыпать ее в ящики в конце сезона, когда она уплотнится и осядет. Два из четырех оставшихся кубометров люди просто растащили. Дожидались темноты, приходили и таскали даже уже из плотно завязанных мешков и через забор. Это уже трудно оправдать, потому что это точно не товар первой необходимости, и если хотелось именно что-то вырастить для еды, то, взяв в аренду грядку с землей, они получили бы гораздо больший урожай. Чтобы у нас выкапывали растения целиком, чтобы пересадить себе – такого не было, мы, наоборот, сталкивались с тем, что люди приходили и сажали в чужие грядки оставшуюся у них дома лишнюю рассаду и небольшие растения. Я, например, обнаружил у себя капусту-кольраби.
Намного более серьезной проблемой был вандализм. У нас порой ломали и разбрасывали растения и плоды, например, тыквы. Постоянно перелезая через забор, даже если была калитка открыта, люди в одном месте его сломали, полностью разрушили первый сарай для инструментов, поэтому нам в итоге пришлось приобрести маленький морской контейнер. Также с уличной мебели, например, со столов, прыгали и делали сальто назад и только предусмотрительных проектировщиков парка можно благодарить за то, что столы еще целы. Первое время, когда не было грядок и даже когда в них уже что-то росло, у нас была проблема с собачниками: они приходили туда своих собак выгуливать, которые иногда ходили там в туалет и иногда это не убиралось. А у нас дети на земле играют. Но со временем это все-таки разрешилось.
Поэтому с какого-то момента мы выпросили у города разрешение закрываться и открываться только в определенное время. Воровство уменьшилось немного, но случайный, попутный вандализм уменьшился заметно. К сожалению, хотя все мы, огородники, живем недалеко, а у некоторых даже выходят на огород окна, мы не можем следить за ним постоянно, а идею поставить видеокамеру город не одобряет. Потому что это очень сложный и муторный процесс с юридической точки зрения. Мы можем только предполагать, кто это делает, но даже поговорить с этими людьми не можем, если неизвестно, кто это точно. Нам остается только продолжать работать в ожидании, что люди привыкнут, что у них в районе есть такой огород, станут воспринимать его органической частью района или даже своим, и можно будет держать его постоянно открытым. Наверное, помогло бы, если бы в районе появились еще такие огороды.
Букашкам здесь рады
- У вас ведь проводятся еще смежные проекты вроде мастер-класса по строительству отелей для насекомых...
- Да, с одной стороны, мероприятия мы проводили прежде всего потому, что это требовалось по условиям финансирования Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, который развивает городское садоводство и заинтересован в обучении людей на темы окружающей среды, но нам было интересно и самим. У нас были и просто мероприятия, не связанные напрямую с окружающей средой, когда просто само привлечение людей в огород знакомило их с темой и пробуждало интерес, а иногда даже желание присоединиться.
У нас учили жонглированию и фокусам и пели песни под гитару. Были мероприятия, косвенно затрагивающие темы окружающей среды, такие как рисование ботанической иллюстрации акварелью; обучение игре на музыкальных инструментах через импровизацию, в рамках которого мы затронули тему того, как возникает и меняется звук, из каких природных материалов люди изготовляли музыкальные инструменты и из чего можно их делать сейчас, в том числе с помощью вторичного использования; тренинг телесной осознанности; недавно мы создавали портреты из растений. И были мероприятия, конкретно связанные с окружающей средой и экологией: мы строили отели для насекомых, в которых разные полезные букашки могут провести зиму, говорили о пути мусора, правильной сортировке и убирали территорию рядом с огородом, а недавно у нас рассказывали о том, что исторически выращивали в деревнях, которые когда-то находились на месте Ласнамяэ, и учили косить траву
- Насколько охотно участвуют дети? Вы пытались привлекать местные детсады и школы к такого рода активности?
- Дети, как и другие гуляющие, интересуются происходящим, и шесть грядок в этом году были детскими. Школы и детские сады мы официально не привлекали. Прежде всего, потому, что этот первый сезон у нас начался под знаком коронавируса. Огород с парком были долго обнесены забором, решения по финансированию задержались и, соответственно, все началось позже. Но и дальше мы все помним, как происходило в этом году взаимодействие между людьми. Все старались минимизировать риски. Уже в сентябре мы предложили одной соседней школе провести мастер-класс вместе со старшими школьниками. Но они справедливо полагают, что родители и Министерство образования такой лишний риск не одобрят. Так что это дело будущего. Хотя в частном порядке с соблюдением мер безопасности что-то вроде урока для детей о растениях на свежем воздухе проводилось. Звучит анекдотично, но дети огородников порой делают круглые глаза, когда видят, как морковку вытаскивают из земли.
Среди детей, у которых есть грядки, есть очень активные, которые участвуют во всех мероприятиях и вообще помогают. Надо сказать, что большую помощь дети оказывали, когда мы собирали ящики для грядок и, особенно, когда надо было таскать землю – это хотели делать все и даже таскали в ведрах, хотя на тачке было легче. И с большим удовольствием они пилили, сверлили, закручивали, когда мы делали отели для насекомых.
- Чем вы гордитесь и чего хотелось бы на следующий год?
- Мы гордимся самим огородом в целом, когда он уже полностью «на ходу», когда все выросло, цветет, плодоносит, как это богато и хорошо выглядит и какое впечатление производит. В следующем году обязательно будем расширяться и обустраиваться. Из конкретных желаний у нас родилась идея посадить в одну грядку рядом, например, разных представителей семейства крестоцветных, чтоб показать детям то разнообразие сортов, выведенных человеком. Мой личный план – посадить брокколи, я из тех людей, кто может ее есть, а говорят, что не всем так везет.