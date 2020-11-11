Они городят огород

- Насколько охотно местные жители участвуют в такого рода хозяйстве?

- На недостаток интереса пожаловаться нельзя: все грядки разобрали довольно быстро и есть даже небольшая очередь на следующий год, когда мы планируем расширяться, строить новые грядки. Но пока в уже ранее собранных и заполненных землей ящиках не начало что-то прорастать, люди не так активно спрашивали, можно ли присоединиться.

- Сколько человек и как регулярно в этом участвуют?

- У нас 30 огородников и 48 ящиков – у некоторых больше одной грядки. Постоянно и активно участвуют в развитии огорода человек десять. Была пара человек, которые взяли грядку и ничего с ней вообще не сделали или не ухаживали, поэтому в итоге мы отдали их грядки другим желающим и поняли, что к условиям получения грядки, кроме контактных данных и годовой платы в 5 евро, которая тратится на нужды огорода, придется добавить и обязательство что-то с ней делать.

- Кто они – ваши огородники и какого они возраста?

- Примерно три четверти – русскоязычные. У нас есть несколько детей, которые, в основном, сажают и ухаживают самостоятельно, хотя и под руководством других взрослых огородников. А в остальном это преимущественно женщины от сорока лет до пенсионного возраста с небольшим преобладанием последнего.

- Консультирует ли их кто-то?

- У одной из наших координаторов, Ларисы, хотя и нет специального образования по теме (она инженер), но есть очень большой практический опыт: вокруг девятиэтажки, в которой она живет, она разбила и поддерживает очень красивый и разнообразный мини-Ботанический сад. В основном консультирует она, но свой опыт есть и у других, и мы дополняем друг друга. Даже у меня есть опыт и базовое понимание как это делается, еще с детства, когда у нас было целых три огорода.

Тащат понемножку

- Что выращивают чаще всего?

- Есть небольшое количество цветов, но почти все выращивают что-то съедобное – зелень, овощи и небольшое количество ягод.

- Что ты вырастил сам?

- Я, помучившись какое-то время с проблемой чистого холста, когда надо бы уже что-то «рисовать», а ты даже не знаешь – что, в итоге понял, что хочу в конце сезона просто сам съесть выращенное или угостить кого-то, посадил разные салаты, петрушку, укроп и капусту, а в остальном у меня росли всякие корнеплоды, которые с удовольствием были съедены.

- Не воруют посадки? Люди, бывает, и с клумб цветы выкапывают. Как у вас обстоят с этим дела?