Гимназия Виймси переходит на удаленное обучение

Гимназия Виймси сообщила в соцсетях, что по рекомендации Департамента здоровья и с согласия владельца школы с 10 по 20 ноября будет находиться на удаленном обучении.

«Контактное обучение продолжим в школе в понедельник, 23 ноября», - отмечается в сообщении.

На удаленном обучении уроки будут проходить в реальном времени в интернете.