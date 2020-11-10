Вт, 10.11.2020
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Мартин Репинский

Гимназия Виймси переходит на удаленное обучение

Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamägi

В связи с распространением коронавируса вся Гимназия Виймси с сегодняшнего дня переходит на удаленное обучение, сообщает Postimees.

Гимназия Виймси сообщила в соцсетях, что по рекомендации Департамента здоровья и с согласия владельца школы с 10 по 20 ноября будет находиться на удаленном обучении.

«Контактное обучение продолжим в школе в понедельник, 23 ноября», - отмечается в сообщении.

На удаленном обучении уроки будут проходить в реальном времени в интернете.

Дополнительную информацию об удаленном обучении можно узнать в Stuudium.

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