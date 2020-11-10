Гимназия Виймси переходит на удаленное обучение

В связи с распространением коронавируса вся Гимназия Виймси с сегодняшнего дня переходит на удаленное обучение, сообщает Postimees.
Гимназия Виймси сообщила в соцсетях, что по рекомендации Департамента здоровья и с согласия владельца школы с 10 по 20 ноября будет находиться на удаленном обучении.
«Контактное обучение продолжим в школе в понедельник, 23 ноября», - отмечается в сообщении.
На удаленном обучении уроки будут проходить в реальном времени в интернете.
Дополнительную информацию об удаленном обучении можно узнать в Stuudium.