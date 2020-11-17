Книжный магазин о влиянии коронавируса: читать стали даже те, кто давно не брал в руки книгу

Mnogoknig – один из немногих крупных книжных магазинов в Таллинне, где продаются книги только на русском языке. Изначально латвийская компания работала в интернете: это был магазином с доставкой книг по всей Европе, включая Эстонию.

Но в июне 2019 года на третьем этаже торгового центра T1 открылся совершенно новый магазин: полки были заставлены книгами на русском языке в красочных переплетах, также имелись отдельные стеллажи для настольных игр и канцелярских товаров. В нем стали проводить встречи с авторами бестселлеров, устраивать игры и развлечения для детей и радовать посетителями скидками.

В октябре 2020 магазин решил расшириться и переехал на первый этаж T1, где проходит больше людей. «До третьего этажа многие не добираются в Т1. Там маленький поток, - говорит руководитель по проектам магазина Анна Черная Mnogoknig. – Переезд повлиял на посещаемость: мы стали не только удобнее в расположении, но и больше. Теперь у людей больше причин заглянуть к нам. Они даже шутят, что на третий этаж теперь можно вообще не подниматься».

На вопрос, что можно найти в их магазине, Анна Черная рассказывает: «У нас можно затеряться! У нас есть все: романы и детективы, сборники стихов, психология и бизнес-литература, энциклопедии, самоучители и книги для самых маленьких. Каждый ребенок сможет найти книжку на свой вкус: у нас есть раскраски, сборники задачек и загадок, книги для развития логики и интерактивные книжки!»

Действительно, в Mnogoknig продаются преимущественно книги на русском языке, но там также имеются самоучители по разным языкам и несколько настольных игр на эстонском.

«В Таллинне и, в принципе в Эстонии, русская литература популярна. Мы получаем много слов благодарности, что открыли свой магазин в Таллинне», - отмечает Анна Черная.

Книжный магазин Mnogoknig. ФОТО: Мария Сереброва

Магазин пережил первую волну коронавируса довольно стойко. По словам руководителя проектов, кризис по ним ударил не сильно: «Мы переехали во время кризиса, и продажи пошли успешнее. Возможно, если бы не эпидемия, то все было бы еще лучше».

Пандемия не помешала и поставкам: магазин заказывает книги из России. По словам администраторов, пока с этим проблем не возникло, так как на грузообмен между странами ограничения не влияют.

Чтение стало одним из главных развлечений на самоизоляции, из-за чего и повысился спрос на книги. «Сейчас людей спасают книги - это хорошая альтернатива путешествиям. Думаю, начали читать даже те, кто давно не брал в руки книгу. Сейчас отличное время для саморазвития, расширения кругозора и просто спокойного отдыха дома за хорошей литературой», - считает Анна Черная.