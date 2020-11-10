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Трамп выступал за развал ЕС, развязал торговую войну и грозил разорвать оборонный альянс. Европа рада его уходу, но ее проблемы глубже, и одной сменой власти в США их не решить.

Европа с замиранием сердца следила за выборами в США и дружно выдохнула, как только американцы указали Дональду Трампу на дверь. Ей не терпится попрощаться с президентом, который выступал за развал ЕС, развязал торговую войну и грозил разорвать оборонный альянс с крупнейшим на планете союзом 27 стран, граничащим с Россией.

Американские избиратели избавили Старый Свет от головной боли. Но это не победа, а лишь передышка в мучительной борьбе Европы за место в мире и самоопределение, говорят политики и эксперты.

И предупреждают, что радоваться рано, поскольку Трамп уходит, а дело его живет. Открытая конфронтация позади, пошлины на пармезан США может и снизят, но мир уже никогда не будет прежним, а внутренние проблемы Европы никуда не денутся. Поэтому ЕС нужно учиться жить в новой реальности, а не думать, что дурной сон позади и все опять друзья.

"Многие будут задаваться вопросом, стоит ли целиком полагаться на страну, которая оказалась столь капризной. В конце концов даже при проигрыше Трампа трампизм наверняка останется мощной политической силой, которая еще целое поколение будет определять отношение республиканцев к изоляционистской и гипернационалистической внешней политике", - полагает Стюарт Патрик из американского исследовательского института Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations).

Всю горечь блюда под соусом "Америка прежде всего" Европа оценила за последние четыре года, принимая удар за ударом.

Чем не угодил Европе Трамп

Трамп объявил ЕС нахлебником и принялся добиваться справедливости, выраженной в долларах и евро: повысил тарифы на европейские товары и требовал от Германии и других членов НАТО увеличить расходы на оборону, угрожая в противном случае отказом от обязательств коллективной защиты.

Он хвалил Великобританию за то, что она стала первой страной, решившей выйти из ЕС, и говорил, что Брекзит - это прекрасно. Он советовал французам последовать примеру англичан, смущая их выгодной торговой сделкой с США в случае выхода из ЕС.

Getty Images Основные темы протестов против Трампа в Европе: иммиграция, стена, климат, расизм, права женщин и дружба с Ким Чен Ыном.

До Трампа Америка и ее младший союзник Европа совместно играли первую скрипку в мире: первая и вторая крупнейшие экономики (треть всего мирового богатства), три из пяти мест в Совбезе ООН, крупнейший военный альянс. При Трампе Европа лишилась поддержки США на мировой арене по самым главным вопросам современности.

Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном, из Парижского соглашения о борьбе с изменением климата, парализовал работу Всемирной торговой организации и прекратил финансирование Всемирной организации здравоохранения в разгар пандемии коронавируса. Он активно сопротивлялся попыткам Европы заставить хайтек-гигантов вроде Google и Facebook платить налоги там, где они получают прибыль, а не на родине в Америке. И в целом отказал Европе в особом статусе главного партнера и союзника.

Неудивительно, что лидеры 27 европейских стран с населением 450 млн человек с воодушевлением отреагировали на объявление о победе Джо Байдена еще до того, как Трамп признал поражение или были объявлены официальные результаты.

Они выступили синхронно, понимая, что в единстве - сила и страховка от гнева Трампа, у которого еще три месяца полной власти до передачи полномочий Байдену в конце января. Конечно, если к этому моменту результат будет подтвержден официально, а судебные тяжбы Трампа, недовольного исходом голосования, не изменят окончательный расклад.

Чего Европа ждет от Байдена

Надежды европейцев дипломатично описала глава Еврокомиссии (фактически, правительства ЕС) Урсула фон дер Ляйен. США и Европа, сказала она, дружат благодаря общей истории и общим ценностям: демократия, свобода, права человека, социальная справедливость и рыночная экономика.

"Это партнерство десятилетиями поддерживало либеральный мировой порядок, основанный на соблюдении правил, и остается опорой стабильности, безопасности и процветания по обе стороны Атлантики", - сказала она и произнесла ключевое прилагательное своей речи: "наше обновленное партнерство как никогда важно в меняющемся мире".

Суть этого обновления значительно четче описал министр иностранных дел Германии, крупнейшей экономики Европы и главного объекта критики со стороны Трампа.

"Мы предлагаем перезагрузку трансатлантических отношений, "Новый курс", - сказал Хайко Маас, отсылая к программе выхода США из "Великой депрессии" столетней давности.

"Байден дал понять, что он видит в США на мировой арене как игрока командного, а не одиночного. Мы хотим, чтобы Запад снова выступал единым фронтом. Только сообща мы обладаем достаточным влиянием для утверждения наших ценностей во всем мире. Мы, европейцы, готовы к более активному участию в этом партнерстве", - сказал Маас.

Getty Images Меркель досталось от Трампа больше других. Она не скрывала своего отношения к некоторым его высказываниям.

Надежды ЕС подпитывает послужной список Байдена. Если у Трампа делом жизни до президентства были торговля недвижимостью, телешоу и конкурсы красоты, то Байден занимался внешней политикой, был главой комитета внешних связей сената и вице-президентом США при Бараке Обаме. У него почти полвека государственной службы за плечами.

Для европейских политиков вроде французского президента Эмманюэля Макрона это бальзам на душу после четырех лет неортодоксальной политики Трампа, подходившего к международным отношениям как к бизнесу и игре с нулевой суммой.

"На президента Байдена Макрон возлагает надежды, связанные с более предсказуемыми и конструктивными отношениями между США и ЕС в том, что касается торговли, НАТО, Ирана, Ближнего Востока и, прежде всего, борьбы с изменением климата", - пишет профессор Мидж Рахман, эксперт по европейским делам в Eurasia Group, поработавший до этого чиновником в Еврокомиссии и Великобритании.

Наследие Трампа не ограничивается перечисленными проблемами. За неполные четыре года он не только расстроил ряды единого фронта западных демократий в соревновании за лидерство в мире. Он поссорил их между собой. И даже больше - посеял раздрай внутри отдельных стран и внутри ЕС как крупнейшего демократического союза в мире.

Трамп уходит, популизм остается

Не все в Европе не любят Трампа. Некоторым импонирует резкий стиль его правления и выход за рамки дозволенного в большой политике. Только в последние дни за Трампа вступились премьер Словении и пара эстонских министров.

Но его поражение обещает как раз смягчить внутренние политические противоречия в Европе. Потому что маятник качнулся в другую сторону и малочисленная, но шумная когорта на восточных рубежах Евросоюза лишилась серьезного аргумента и примера для подражания. Без такого усилителя, как Трамп, европейские споры о верховенстве закона, иммиграции, политкорректности и даже коронавирусе продолжатся на полтона ниже.

Трамп придавал уверенности отдельным европейским лидерам с авторитарными наклонностями и помогал им держать удар в неравном бою с подавляющим большинством политиков у власти в странах Евросоюза, где Трампа считают скорее угрозой демократии, свободной торговле, безопасности и единству Запада.

Когда лидер свободного мира Америка выбрала Трампа, это ободрило мини-трампов в странах поменьше. Теперь, когда Америка передумала и уволила Трампа после испытательного первого срока, популисты лишились главного аргумента.

Getty Images "Путин и Трамп спасут мир". Пикет в Милане.

Тем важнее для Европы победа Байдена в союзе бывших заморских колоний Старого Света. Поскольку Европа только входит в крупнейший экономический кризис столетия, и света в конце туннеля не видно.

Многим европейским лидерам и партиям предстоят непопулярные решения, а затем и перевыборы в момент, когда избиратели беднеют и теряют работу. Популисты будут основной угрозой для них, и потому провал главного популистского проекта в демократическом мире внушает им надежду, пишет профессор Мидж Рахман.

Это не триумф, а передышка, предупреждает Чарльз Грант из британского Centre for European Reform.

"Победа Байдена не убила трампизм. Правый популизм будет время от времени поднимать голову то в одной стране, то в другой. В Европе эта угроза уменьшилась в 2020 году ввиду сокращения иммиграции из-за пандемии. Но миграция как тема вернется", - полагает он.

Мы еще услышим имена идеолога Брекзита Найджела Фараджа, лидера французских правых Марин Ле Пен, итальянца Маттео Сальвини. Помимо миграции им есть о чем поговорить с избирателями.

"Они оседлают недовольство населения локдауном, вылазками джихадистов и растущим в обществе неравенством, которое только усугубляется ковидом. Популизм будет подпитывать и недовольство непопулярными мерами, на которые власти пойдут ради борьбы с изменением климата", - делится прогнозами Грант.

На это всё никак не влияет расклад сил в американской политике, Трамп это или не Трамп.

К тому же, демократы не уступают республиканцам в любви к протекционизму, и несмотря на смену стиля правления суть рискует остаться прежней - Америка прежде всего. Поэтому не стоит ждать от администрации Байдена сдачи всех позиций без боя, особенно в том, что напрямую касается американских интересов и доходов.

Трамп яростно защищал хайтек-гигантов Силиконовой долины от попыток Европы обложить их налогом у себя на континенте. Грант из Centre for European Reform предупреждает: задача теперь не упрощается, а усложняется, потому что за время пандемии Covid-19 американские интернет-компании лишь укрепили свои позиции, доходы и влияние.

Как Трамп помог Европе

Не поможет Байден Европе и с другими проблемами, включая главную - определить свое место в новом мире между двумя мощными державами, США и Китаем.

После выхода Великобритании из ЕС лидерство в этом взяла на себя Франция и ее деятельный лидер Макрон, пока самая богатая и населенная европейская страна - Германия переживает затянувшийся транзит власти после 15 лет правления Ангелы Меркель.

AFP Макрон долго обхаживал Трампа, но так и не стал его доверенным лицом в Европе.

Макрон стремится к большей сплоченности Европы и самоутверждению аморфного союза как мировой силы наряду с крупными державами. Трамп подтолкнул Старый Свет как раз в нужную сторону, когда поставил под сомнение устоявшееся со времен Второй мировой войны представление о США как о военном защитнике демократии во всем мире.

Страны бывшего соцлагеря на востоке ЕС, а следом за ними и другие начали готовиться к будущему, в котором США оставит их один на один в вероятном военном конфликте с Россией или Турцией. И в целом, оставит их в одиночестве на мировой арене. Трамп невольно сплотил Европу и помог Макрону приблизиться к цели, отмечает Мидж Рахман.

"Президентство Байдена вернет равновесие, но второй срок Трампа был бы еще ценнее для Макрона, - рассуждает он. - Он бы вывел европейских лидеров из спячки, встряхнул их и приблизил к мечте Макрона о суверенной и самодостаточной Европе".

Теперь же они рискуют расслабиться и притормозить, раз уж история дала им возможность передохнуть.

Ничего страшного, уверен Рахман. Проблема самоопределения Европы возникла еще до Трампа и с его уходом в тень никуда не денется. Но вести внутренние споры и приспосабливаться к новой реальности все же удобнее в тиши дружественного президентства Байдена, чем в условиях войны с администрацией окрыленного переизбранием Трампа.