Ученые установили, как российские СМИ влияют на интеграцию в Эстонии: всё не так однозначно

В Нарве, в офисе Фонда интеграции во вторник прошел семинар, посвященный роли медиа, соцсетей и вообще коммуникации в процессе интеграции в эстонское общество. Здесь профессор-исследователь Тартуского университета Трийн Вихаллемм рассказала об исследовании русскоязычных потребителей информации в Эстонии и Латвии. Вопреки простому стереотипу о людях, живущих в другом информационном поле, реальная картина оказалась сложнее и интереснее.
Ответ зависит от того, что называть интеграцией
Исследователи опрашивали русскоязычных жителей Эстонии, старались понять, мешает ли общение в соцсетях и просмотр иностранных (прежде всего, российских) телеканалов и сайтов процессу интеграции русскоязычных жителей в общество Эстонии и Латвии?
“В целом, это зависит от того, как мы интерпретируем слово “интеграция”, - объяснила профессор Трийн Вихалемм. - Если очень широко, как участие в общественных организациях, в культуре, то это скорее помогает. Если очень узко, как знание языка и гражданства, то это скорее мешает”.
При этом, исследователи не нашли универсальной корреляции вроде “если русскоязычный человек больше смотрит российские телеканалы и сайты, то он хуже (или лучше) интегрирован в эстонское общество”. И потому, что интеграцию можно понимать по-разному, и потому что сами объекты исследования - очень разные.
Находятся в одной стране, живут - в другой
Авторы исследования выяснили, что в Эстонии и Латвии русскоязычные потребляют продукцию медиа почти четверть времени бодрствования. Это, обычно, 3-4 часа просмотра телевизора в сутки и 1-2 часа в интернете.
Большинство хорошо информировано о событиях в своей стране, чуть хуже - о событиях в России. 74% опрошенных имеют в соцсетях друзей из России, еще 8% - из других стран.
54% опрошенных, согласно выводу исследования, физически находятся в одной стране, но ментально живут в другой или в двух странах сразу. Этот феномен называется транснационализмом. Обычно в мире он касается гастарбайтеров или других недавних мигрантов - например, они отправляют на родину часть зарплаты, общаются с родственниками, продолжают участвовать в выборах на родине и так далее.
Но в Эстонии и Латвии транснационализм распространен среди постоянных жителей, говорящих по-русски, в том числе родившихся здесь. По словам Трийн Вихалемм, люди могут даже участвовать в работе общественных организаций другой страны, а соцсети еще больше усиливают эту связь.
Но жизнь на две страны, особенно, если они находятся в натянутых отношениях, влияет на то, как человек воспринимает мир, и заставляет его вырабатывать собственное мнение.
“Если я нахожусь и там, и здесь, я могу видеть эти две позиции как бы сверху, - добавляет профессор. - То есть, мы можем говорить о третьей позиции”.
Интегрированы не в местное общество, а в мировое
Исследователи разделили русскоязычных жителей на четыре группы:
- космополиты с разнообразными взаимосвязями - 19%
- граждане, как-либо связанные с официальными институтами - 35%
- диаспора, связанная, прежде всего, с местным сообществом - 26%
- люди, никак не связанные с официальными организациями - 21%.
Выяснилось, что люди из первой группы больше всего используют медиа на эстонском языке, больше всего включены в эстонские общественные и политические политические организации. Но, как ни парадоксально, они же - самые большие транснационалисты. Три четверти космополитов очень активно общаются в соцсетях с жителями других стран, потребляют продукцию иностранных СМИ, имеют членов семьи, живущих за границей.
То есть, лучше всего интегрированы в эстонское общество люди, которые чувствуют себя живущими не только в Эстонии.
Как ловить рыбаков?
У других групп меньше участие в общественной и политической жизни Эстонии, потребление эстоноязычных медиа и даже менее развиты экономические связи. Но при этом больше доверие к официальным учреждениям.
Особняком стоят 21% русскоязычных жителей, не связанный с какими-либо официальными организациями - ни с государственными, ни с общественными. Кажется, что они вообще “не высовывают нос из дома”, но, отмечает Трийн Вихалемм, на самом деле у социологов нет подходящих инструментов, чтобы исследовать их мнения. Непонятно, где их искать, как договариваться об опросе.
“В Нарва-Йыэсуу я видела рыбаков на реке, - привела пример Трийн Вихалемм. - Вряд ли все они состоят в какой-то некоммерческой организации рыбаков. Но они между собой общаются, у них всё-равно есть какое-то свое сообщество”.
В дальнейшем интеграцию обсудят в Таллинне
Также на семинаре в Нарве представители помогающей мигрантам некоммерческой организации Mondo рассказали, как молодежь относится к миграции. Коротко, по словам Меэлиса Нийне из этого НКО, молодые люди считают, что миграция - это нормальность XXI века. Хотя при этом страхи молодежи миграцией - в целом, такие же, как у старшего поколения: больше всего они боятся, что в Эстонии возникнут “гетто” из мигрантов, с интеграцией которых государство не справилось.
Но исследование Mondo касалось только мигрантов, которые приехали недавно и хорошо освоили эстонский язык. Это, скорее, “цифровые кочевники”, чем традиционные мигранты.
“Сейчас более правильно говорить не о миграции, а о мобильности, - заметил Меэлис Нийне. - Люди приезжают в Эстонию, год живут здесь, потом переезжают в другое государство”.
После этого по видеосвязи Сара Гленнефорс из Университета Уппсалы в Швеции рассказала о том, как в этой стране проходит интеграция мигрантов на рабочем месте.
По словам организатора нарвского семинара Анастасии Туудер, он - часть более крупного мероприятия, которое в четверг и пятницу пройдет в Таллинне. Это устраиваемый Фондом интеграции международной конференции «Коммуникация в многообразном обществе: понимание друг друга вопреки различиям».