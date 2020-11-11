Почему в эстонской политике не умеют шагать левой?

Идеи социальной справедливости и помощи слабым со времен Французской революции принято называть левыми, в Эстонии же у этого направления традиционно непростая судьба. В чем причина и где ахиллесова пята местной левой политики, задается вопросом колумнист Валерий Сайковский.
Особенности эстонского менталитета и политики
Исторически эстонцы жили обособленно, даже к соседям не испытывали теплых чувств (вспомним героев Таммсааре Андреса и Пеару). Соплеменник для эстонца был во все времена чаще проблемным соседом или конкурентом за место под солнцем. Идеи совместной борьбы за лучшую жизнь, проявления солидарности и страдания за чужие права были во все времена, мягко говоря, большинству эстонцев не близки. Слишком многие всегда мечтали стать «хозяевами», в прошлом - хутора, сейчас - своего бизнеса.
Даже советский период ассоциируется у многих не только с оккупацией, но и с торжеством «чуждой» идеи социальной справедливости, воспринимаемой как двойное насилие над природой эстонцев. В этих условиях стала неизбежна гигантская популярность правых идей в момент восстановления независимости. Четверть века правые партии доминировали на политическом поле, но одни, реформисты, перестали ловить мышей, были слишком самонадеянны и, как следствие, оказались в оппозиции. Партия «Отечество» оказалась легкомысленной и потерялась в новых коалициях. Левая политика вроде бы получила шанс. Но…
С правой политикой все просто - она подразумевает опору на собственные силы, индивидуализм, ее сторонники ждут от политиков условий для личной реализации. Левая политика предполагает вовлеченность ее проводников в проблемы общества, искреннюю обеспокоенность судьбой тех, кто нуждается в помощи. У нас же люди, создавшие как правые, так и левые партии, сделаны из одного теста. Это советская партноменклатура, удачно вписавшаяся в общественно-политические изменения конца восьмидесятых.
Сийм Каллас стал в конце 80-х одним из авторов перестроечной концепции самостоятельной эстонской экономики (IME) и вскоре создал правую партию, реформистскую. Другой автор IME Эдгар Сависаар возглавлял главный орган социалистического планирования, а позже - последнее правительство Эстонии советского периода. Он создал центристскую по названию и программе, но популистскую по сути партию. Третий видный деятель эстонской политики - Марью Лауристин, депутат Съезда народных депутатов СССР, стоявшая вместе с Сависааром у истоков Народного фронта. Она основала партию, принявшую позже название социал-демократической. По факту эта партия провела много лет в правых коалициях, а ее левизна была во многом декларативной.
Странные методы и случайные личности
В любом сложном деле негативный результат обусловлен двумя причинами: неподходящие исполнители или далекие от реальности методы. Среди сторонников левизны в развитых странах привычно видеть профсоюзы, творческую интеллигенцию, в современных условиях к ним добавились экологи и третий сектор. У нас же на этом направлении наблюдается случайный набор людей, называющих себя левыми или левоцентристами, пытающиеся реализовать привлекательные идеи с помощью неожиданных личностей и методов.
Социал-демократическую партию еще совсем недавно возглавлял Евгений Осиновский. Его отец представлен в списке самых богатых людей Эстонии и на заре политической карьеры сына спонсировал СДПЭ на сотни тысяч евро. Сложно поверить в искреннее желание сына установить социальную справедливость. До этого партию возглавляли бывший глава спецслужбы КАПО Юри Пихль и перебежчик из ЦП Свен Миксер.
Еще интереснее выглядит Центристская партия, которую двадцать лет бессменно возглавлял человек с авторитарными методами правления, установивший единомыслие, что для левых партий развитых стран - просто нонсенс. Центристская партия оппонирует правым силам в своей риторике, но голоса получает на 3/4 от нацменьшинств, и свои основные усилия направляет на популизм, давно производя впечатление большой секты, занимающейся лишь удержанием власти любой ценой. Последние полтора года эта ситуация стала заметна максимально рельефно.
Специфические политики – сумбур на практике
Когда в стране на выборах 2015 года при минимальной зарплате 210 евро и средней чуть более тысячи Центристская партия обещает увеличить минималку до 1000 евро, это не левая политика, а запредельный популизм на грани неуважения к избирателю. Красивая цель центристов свести к минимуму налоговую нагрузку малооплачиваемых работников в 2016 году ввергла в хаос налогообложение большой части активных эстоноземельцев. В 2012-2015 году путем социальных протестов и сложных переговоров сначала медсестры, а затем и учителя добились существенного увеличения доходов, но теперь борцы за народное счастье посчитали их излишне богатыми, подлежащими увеличению налогообложения.
Евгений Осиновский в 2011 году энергично вошел в политику и громко судился с Министерством образования из-за сущей мелочи - неполноты данных о проблемах перехода русских школ на эстонский. Возглавив это же министерство в 2014 году совершенно незаметно провел целый год на посту министра. В 2016 году он же был идейным вдохновителем борьбы с потреблением алкоголя через высокие акцизы, что привело к потерям бюджета на многие сотни миллионов евро, но сейчас обвиняет в этом провале остальных членов коалиции. Во главе здравоохранения и социальной защиты ничего существенного не добился и неожиданно, за год до выборов, ушел в отставку.
Итогом деятельности соцдемов стало, с одной стороны, снижение их представительства в парламенте с 19 мандатов в 2011 году до нынешних десяти, и с другой, - формирование имиджа партии, почти не способной заниматься практической реализацией своих идей.
Какие люди нужны в эстонской левой политике?
Для второго дыхания левым необходимо для начала решить общие для всей местной политики проблемы. В ней представлено мало личностей, занимающихся общим делом по призванию, с огоньком, с осознанием личной миссии. Люди приходят в политическую деятельность, чтобы взять, а не дать стране и обществу. Немало политиков производят впечатление легкомысленных активистов, плохо представляющих себе функционирование реальной экономики и социально-экономической сферы. Они предлагают изменить страну, реальную жизнь которой плохо себе представляют, что делает их похожими на неквалифицированных врачей, вмешательство которых может лишь навредить. Для левой политики было бы актуально, чтобы в ней участвовали те, кто добился чего-нибудь существенного в третьем секторе и социальной работе. Политикой социальной направленности должны заниматься люди, одержимые идеей справедливости, у которых реально болит сердце за тех, кому нужна помощь.
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