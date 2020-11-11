Почему в эстонской политике не умеют шагать левой?

Еще интереснее выглядит Центристская партия, которую двадцать лет бессменно возглавлял человек с авторитарными методами правления, установивший единомыслие, что для левых партий развитых стран - просто нонсенс. Центристская партия оппонирует правым силам в своей риторике, но голоса получает на 3/4 от нацменьшинств, и свои основные усилия направляет на популизм, давно производя впечатление большой секты, занимающейся лишь удержанием власти любой ценой. Последние полтора года эта ситуация стала заметна максимально рельефно.

Специфические политики – сумбур на практике

Когда в стране на выборах 2015 года при минимальной зарплате 210 евро и средней чуть более тысячи Центристская партия обещает увеличить минималку до 1000 евро, это не левая политика, а запредельный популизм на грани неуважения к избирателю. Красивая цель центристов свести к минимуму налоговую нагрузку малооплачиваемых работников в 2016 году ввергла в хаос налогообложение большой части активных эстоноземельцев. В 2012-2015 году путем социальных протестов и сложных переговоров сначала медсестры, а затем и учителя добились существенного увеличения доходов, но теперь борцы за народное счастье посчитали их излишне богатыми, подлежащими увеличению налогообложения.

Евгений Осиновский в 2011 году энергично вошел в политику и громко судился с Министерством образования из-за сущей мелочи - неполноты данных о проблемах перехода русских школ на эстонский. Возглавив это же министерство в 2014 году совершенно незаметно провел целый год на посту министра. В 2016 году он же был идейным вдохновителем борьбы с потреблением алкоголя через высокие акцизы, что привело к потерям бюджета на многие сотни миллионов евро, но сейчас обвиняет в этом провале остальных членов коалиции. Во главе здравоохранения и социальной защиты ничего существенного не добился и неожиданно, за год до выборов, ушел в отставку.

Итогом деятельности соцдемов стало, с одной стороны, снижение их представительства в парламенте с 19 мандатов в 2011 году до нынешних десяти, и с другой, - формирование имиджа партии, почти не способной заниматься практической реализацией своих идей.

Какие люди нужны в эстонской левой политике?

Для второго дыхания левым необходимо для начала решить общие для всей местной политики проблемы. В ней представлено мало личностей, занимающихся общим делом по призванию, с огоньком, с осознанием личной миссии. Люди приходят в политическую деятельность, чтобы взять, а не дать стране и обществу. Немало политиков производят впечатление легкомысленных активистов, плохо представляющих себе функционирование реальной экономики и социально-экономической сферы. Они предлагают изменить страну, реальную жизнь которой плохо себе представляют, что делает их похожими на неквалифицированных врачей, вмешательство которых может лишь навредить. Для левой политики было бы актуально, чтобы в ней участвовали те, кто добился чего-нибудь существенного в третьем секторе и социальной работе. Политикой социальной направленности должны заниматься люди, одержимые идеей справедливости, у которых реально болит сердце за тех, кому нужна помощь.