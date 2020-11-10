Вт, 10.11.2020
Что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб. Март Хельме
Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Руководитель ТЦ Ülemiste: позитивно, что с ограничениями не переусердствовали

Руководитель ТЦ Ülemiste: позитивно, что с ограничениями не переусердствовали

Человек в маске. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Решение правительства Эстонии восстановить правило "2+2" и ввести обязательство носить маски не сильно повлияет на посещаемость торговых центров, передает Rus.ERR.

Руководитель торгового центра Ülemiste Гуидо Пярнитс считает новые меры по предотвращению распространения коронавируса уместными.

"Мы были психологически готовы к такому решению. Возможно, какую-то небольшую часть посетителей центра это отпугнет, но я думаю, что те люди, которые боятся этой ситуации, и без того стали более осторожными и не ходят по магазинам", - сказал Пярнитс ERR.

"Все меры, которые были сегодня озвучены не пресс-конференции правительства, очень позитивны, нигде не чувствовалось натужного перенапряжения", - сказал он.

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