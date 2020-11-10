Руководитель ТЦ Ülemiste: позитивно, что с ограничениями не переусердствовали

"Мы были психологически готовы к такому решению. Возможно, какую-то небольшую часть посетителей центра это отпугнет, но я думаю, что те люди, которые боятся этой ситуации, и без того стали более осторожными и не ходят по магазинам", - сказал Пярнитс ERR.