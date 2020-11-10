Руководитель ТЦ Ülemiste: позитивно, что с ограничениями не переусердствовали

Решение правительства Эстонии восстановить правило "2+2" и ввести обязательство носить маски не сильно повлияет на посещаемость торговых центров, передает Rus.ERR.
Руководитель торгового центра Ülemiste Гуидо Пярнитс считает новые меры по предотвращению распространения коронавируса уместными.
"Мы были психологически готовы к такому решению. Возможно, какую-то небольшую часть посетителей центра это отпугнет, но я думаю, что те люди, которые боятся этой ситуации, и без того стали более осторожными и не ходят по магазинам", - сказал Пярнитс ERR.
"Все меры, которые были сегодня озвучены не пресс-конференции правительства, очень позитивны, нигде не чувствовалось натужного перенапряжения", - сказал он.