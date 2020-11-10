Мем юных соцдемов на министров EKRE вызвал скандал

Заместитель председателя Социал-демократической партии Катри Райк сказала Postimees, что такая картинка абсолютно недопустима. «При первой возможности поговорю как с председателем партии, так и с руководителем молодых соцдемов, - сказала она. - Одно переступание черты влечет за собой другое. К сожалению».

Катри Райк попросила прощения у тех людей, имена которых указаны в меме. «Я помню несколько мемов со мной. Это было неприятно», - говорит Райк.

Она добавила, что заигрывания с кровью и смертью — ужасны. «Всех в нашей партии встревожило это, и в руководстве мы обязательно обсудим этот вопрос», - сказала Райк.

Молодые соцдемы опубликовали данную картинку после того, как Март Хельме объявил о своем уходе, но до того, как Мартину Хельме пытались вынести вотум недоверия. ФОТО: Kuvatõmmis Twitterist

Президент молодых соцдемов Ынне Паулус объяснила Postimees, что пост побудила сделать очередная смена министров EKRE. «Что, по нашему мнению, не соответствует хорошей политической культуре, - сказала она. - Речь идет о невинной шутке, чтобы обратить на это внимание. Мы не хотели этим задеть чьи-то чувства и к сегодняшнему дню пост уже удален».

Депутат парламента от Консервативной народной партии (EKRE) Анти Пооламетс сказал, что эта картинка отражает безнадежное отсутствие остроумия, но также и вполне правдоподобный культ насилия, который можно было наблюдать и во время пришедший из США в Европу волны Black Lives Matter. «Вероятно, молодые люди следят за иконографией этих революционных движений через социальные сети, и оттуда заимствуются эти кровавые идеи», - добавил Пооламетс.

По словам члена Рийгикогу от Центристской партии Тыниса Мёльдера, подобные действия являются разжиганием ненависти и насилия и не способствуют развитию политической культуры. «Было бы уместно, чтобы председатель Социал-демократической партии принес публичные извинения», - говорит Мёльдер.