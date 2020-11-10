Айвар Мяэ теперь занимается развитием культурного центра Виймси

Волость Виймси начала сотрудничать с Мяэ в связи со строительством культурного центра Artium уже прошлой осенью, когда центр был еще на стадии проектирования. По предложению Лайне Рандярв, являющейся в то время волостной старейшиной, с Мяэ заключили договор на пять месяцев с окладом 1250 евро в месяц. Задача Мяги как консультанта заключалась в том, чтобы дать создателям проекта экспертную оценку и внести предложения при проектировании концертных залов.