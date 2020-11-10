Айвар Мяэ теперь занимается развитием культурного центра Виймси

Бывший генеральный директор Национальной оперы "Эстония" Айвар Мяэ, замешанный в скандале вокруг сексуальных домогательств на рабочем месте, с сентября занял должность проектного руководителя и консультирует Viimsi Haldus OÜ по вопросам строительства нового культурного центра, пишет Rus.ERR.
Волость Виймси начала сотрудничать с Мяэ в связи со строительством культурного центра Artium уже прошлой осенью, когда центр был еще на стадии проектирования. По предложению Лайне Рандярв, являющейся в то время волостной старейшиной, с Мяэ заключили договор на пять месяцев с окладом 1250 евро в месяц. Задача Мяги как консультанта заключалась в том, чтобы дать создателям проекта экспертную оценку и внести предложения при проектировании концертных залов.
Решение продолжить сотрудничество волость объясняет тем, что у Мяэ богатый опыт в данной сфере - ранее он организовывал строительство концертных домов в Йыхви и Пярну, а также реконструкцию концертного дома "Ванемуйне", театра "Эстония" и петербургской Яновой церкви.
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