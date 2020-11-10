Правительство выделило МВД и Минобороны на профилактику коронавируса 4,5 млн евро

Правительство выделило в общей сложности почти 4,5 млн евро Министерству внутренних дел и Министерству обороны на покрытие расходов, связанных с коронавирусом, сообщила во вторник BNS пресс-служба правительства.
На состоявшемся во вторник заседании кабинета министров правительство решило выделить 4050 082 евро из государственного резерва учреждениям МВД на расходы, связанным с предотвращением распространения коронавируса и с подготовкой к возможным следующим волнам.
Правительство также выделило из резерва 359 430 евро Министерству обороны для покрытия расходов на профессиональную помощь, оказываемую департаменту здоровья во время чрезвычайной ситуации.