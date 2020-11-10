Вт, 10.11.2020
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Михаил Кылварт
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  • Правительство выделило МВД и Минобороны на профилактику коронавируса 4,5 млн евро
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Правительство выделило МВД и Минобороны на профилактику коронавируса 4,5 млн евро

Бой коронавирусу. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Правительство выделило в общей сложности почти 4,5 млн евро Министерству внутренних дел и Министерству обороны на покрытие расходов, связанных с коронавирусом, сообщила во вторник BNS пресс-служба правительства.

 

На состоявшемся во вторник заседании кабинета министров правительство решило выделить 4050 082 евро из государственного резерва учреждениям МВД на расходы, связанным с предотвращением распространения коронавируса и с подготовкой к возможным следующим волнам.

Правительство также выделило из резерва 359 430 евро Министерству обороны для покрытия расходов на профессиональную помощь, оказываемую департаменту здоровья во время чрезвычайной ситуации.

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